Müstahsil makbuzu gerginliği

Tartışmalar Tarım ve Köyişleri Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Urfa’daki açıklamalarıyla başladı. Fakıbaba, “Bizim için üreten adam önemlidir. Tapu sahibi İstanbul’da başka bir işle iştigal ediyor. Ama ben gübre, mazot ve primleri tapu sahibine veriyorum. Halbuki tarlayı işleten farklı bir insan. Ha bundan neden vazgeçildi. Haklı olarak benden önceki arkadaşlar ‘yav yolsuzluklar vardı, yolsuzlukları önlemek için vazgeçtik.’ Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım. Fatura yolsuzluğu yapsın onun cezasının ne olduğunu sayın valim ona gösterecektir. Onun için yolsuzluk yok kardeşim. Biz üreticiye vereceğiz. Eğer yolsuzluk yapan beş, on kuruşa aldanan ve sahte bir firmadan fatura alan insan da suçludur, o sahte faturayı veren şebekede suçludur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız” dedi.

Fakıbaba’nın açıklamaları ise, bakanlık koltuğunu kısa süre önce Fakıbaba’ya devreden Çelik’in tepkisini çekti. Çelik, tepkisini twitter üzerinden “Sorumlu siyasetçi ne konuştuğunu bilir ya da varsa bir şey gereğini yapar” sözleriyle gösterdi.

Fakıbaba aynı gün gece saatlerinde yaptığı ikinci bir açıklamayla da sözlerine açıklık getirdi. Fakıbaba, “Kastım sahte fatura düzenleyen az sayıdaki firmayla ilgili mücadelemdir. Şunu söyledim, erkekse bu firmalar bir daha sahte fatura düzenlesinler. Ben onlarla gerekli mücadeleyi yapacağım dedim, yine aynı sözümün de üzerindeyim. Benden önceki bakan arkadaşım da aynı şekilde mücadele etmiştir. Ben de aynı şekilde bu mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğim” açıklamasında bulundu.

SAHTE BELGE VERİLİYOR

Fakıbaba’nın bahsettiği konunun ise, çiftçi desteklemeleri için gereken mühtahsil makbuzuyla ilgili olduğu belirtiliyor. Çiftçilerin destekleme alabilmesi için çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Ancak bu tek şart değil. Bunun dışında ürünlerini tüccara veren çiftçiler, ürünleri karşılığında müstahsil makbuzu alıyor ve bu makbuzla destekleme müracaatında bulunuyor. Ancak bazı şirketler sahte belge düzenliyor. Bazı çiftçileri bu belgeleri sahte olduğunu bilmeden alırken, bazen de kasıtlı olarak bu belgenin alındığı ve destek başvurusunda bulunduğu belirtiliyor. Bakan Fakıbaba’nın bahsettiği sahte müstahsil makbuzlarıyla uzun süredir mücadele edildiği belirtilirken, belgede sahteciliği engellemek için sadece Tarım Bakanlığı’nın değil diğer kurum ve kuruluşların da çaba gösterdiği ifade ediliyor. Sahte belgeleri bilmeden aldığı için en çok çiftçi mağduriyetinin de Urfa’da yaşandığına dikkat çekiliyor.