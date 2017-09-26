Mustafa’nın en büyük hayalini gerçekleştirdik

Mustafa V. Koç’un sporun pek çok alanına sağladığı katkılar ve bu alandaki vizyonu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Koç Holding işbirliğiyle “Mustafa V. Koç Ödülü”nde bir araya geldi. Bu yıl ilki düzenlenen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü”nün temel anlayışı ‘Olimpik Değerlere Katkı’ olarak belirlendi. Four Seasons Otel’de önceki akşam düzenlenen tören, Mustafa V. Koç’un eşi Caroline Koç’un konuşmasıyla başladı.





Aynı zamanda Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu’nu jüri başkanlığını üstlenen Caroline Koç, “Acısı hâlâ ilk günkü gibi taze olan Mustafa’nın en büyük hayali, sportmenlik ve olimpik değerler çerçevesinde Türkiye’den uluslararası sporcular çıkması ve yeteneği olan gençleri teşvik etmekti.







Bizler bu ödül ile kendisinin değerli vizyonunu sürdürmeyi amaçladık. Arzumuz nesiller boyunca bu ödülü yaşatmak” dedi. Konuşmanın ardından Koç’un spor tutkusunu anlatan kısa film gösterildi.





Gecede olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile milli okçu Gizem Girişmen ödüle layık görüldü. Taha Akgül ve Gizem Girişmen toplam 200 bin TL’lik çeki ve Koç logosunun da mimarı olan dünyaca ünlü tasarımcı Chermayeff’in tasarladığı ödülü, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç’un elinden aldı.



