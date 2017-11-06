Mustafa Tuna kimdir nerelidir?

Mustafa Tuna Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı ilan edilmesinin ardından aranan isim oldu. İşte, Mustafa Tuna'nın daha önce görev yaptığı Sincan Belediyesi'nde yer alan özgeçmişi;

1957 yılında Şarkışla da doğmuştur. 1980 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1982 yılında, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Yüksek Mühendis unvanı almıştır.

1982-1983 yıllarında ABD’nde eğitim görmüştür. Bütün akademik gereklilikleri yerine getirerek “Atıksu Arıtma Tesisleri Maliyet İndeksi ve Debi – Maliyet İlişkileri” konusundaki tez çalışmasını tamamlaması üzerine, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 1995 yılında kendisine Doktor Yüksek Mühendis unvanı verilmiştir.

1998 yılında, Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalında Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçent unvanı verilmiştir.

Özel sektördeki uygulama çalışmalarına paralel olarak, çevre teknolojisi, altyapı planlaması ve mühendislik ekonomisi alanlarında da akademik çalışmalarını sürdürmüştür. Ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda bilimsel yayınlar yapmıştır.

Uluslararası yayınlarından dolayı TÜBİTAK ‘dan yayın teşvik ödülü kazanmıştır. Bir taraftan önemli altyapı ve üstyapı uygulama projelerini gerçekleştirirken diğer taraftan akademik faaliyetlerini de sürdürmüş ve çalışma konusu ile ilgili lisans üstü tezlere jüri üyesi olarak katılmıştır. Science Citation Index’ce taranan hakemli dergilerde makalesi yayınlanmış ve çok sayıda atıf yapılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda seminer, konferans, sempozyum ve toplantıya katılmıştır.

İTÜ Mezunları Eğitim Vakfının kurucu başkanı, İnşaat Mühendisleri Odası üyesi, Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi üyesidir.

2002 – 2007 yılları arasında Ankara Milletvekili olarak görev yapmış olup bu süreç içerisinde AGİTPA Türk Grubu Üyeliğinde birçok uluslararası temaslarda bulunmuştur.

29 Mart 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Sincan Belediye Başkanlığına seçilmiştir.