Mustafa Sandal'dan ada çıkarması

SÜRPRİZ PROJE

Yunanistan sokaklarında dev afişlerle duyurulan konser, Mustafa Sandal ve Antonis Remos’un sürpriz bir projesinin de habercisi olacak. İki ünlü yıldız, Avrupa’yı sallayacak bir çalışma için kolları sıvarken, detayları sır gibi saklıyor.





ÖLÜMDEN DÖNMEDİM

Bodrum’da ölümden döndüğü haberleri çıkan Sandal, “Öyle büyük bir tehlike atlatmadık. Sadece teknenin pervanesinde bir sorun çıktı ve İstanbul’da tamiri yapılıp tekrar Bodrum’a getirildi. Hatta, Mikonos konserine kendi teknemle gideceğim” dedi.