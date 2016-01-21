Mustafa Koç kimdir?
Geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ocak 2016 Perşembe günü hayata veda eden ünlü işadamı Mustafa Koç kimdir? Mustafa Koç’un ailesi, hayatı, kariyeri ve özel yaşamı ile ilgili merak edilenler haberimizde…
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vehbi Koç, 1960 Ankara doğumludur. Rahmi M. Koç’un en büyük oğlu olan Mustafa Koç, Koç Holding’in 3. Kuşak üyesidir. 1980 yılında İsviçre’de Lyceum Alpinum Zuoz’u bitirmesinin hemen ardından ABD George Washington Üniversitesi İşletme Bölümüne başlayan Mustafa Koç, bu üniversiteden 1984 yılında mezun olmuştur.
Aynı yıl Ram Dış Ticaret’te Satış Müdürlüğünde çalışma hayatına başlamış, bu süre boyunca Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Aile şirketi olan Koç Holding’e adım atışı ise 1992 yılında gerçekleşmiştir. İlk olarak Başkan Yardımcısı olarak görev yapan işadamı, daha sonra Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2003 yılında Koç Holding’in başına geçerek o tarihten bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.
Kariyer hayatı boyunca uluslar arası derneklerin de aralarında bulunduğu birçok yerde bulunan Koç, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu’nun Onursal Başkanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun ise Üyeliğini yapmıştır. Ayrıca Finlandiya İstanbul Fahri Konsolosu ve Genç Başkanlar Organizasyonu üyesidir. Bunun dışında JP Morgan Uluslararası Konseyi başta olmak üzere, Bilderberg Toplantılarının Yönetim Kurulu, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurullarında ve Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi’nde üyeliği vardır.
2005 yılında İtalya Hükümeti tarafından düzenlenen Cavalliere D’Industria nişanına layık görülmüştür. Ünlü işadamı ayrıca Vehbi Koç Vakfı’nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Üyeliğinde bulunmuştur. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük önem veren bu kuruluş, World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ve BNP Paribas gibi üst düzey kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiştir.
Caroline Giraud ile evlidir. Esra ve Aylin adında iki kız çocuğuna sahiptir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.
Üyelikleri:
-İstanbul Sanayi Odası üyesi,
-TÜSİAD üyesi,
-DEİK üyesi,
-Young Presidents Organization (YPO) üyesi,
-İstanbul Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı,
-1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi,
-East West Institute Üyesi
-Küresel Gıda Düzeni Kriz Derinleşirken
-Persenk / Persenk Açıklaması
-Karapara
Yorumları Göster
Yorumları Gizle