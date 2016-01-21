Mustafa Koç kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMustafa Koç kimdir?
GeriEkonomi Mustafa Koç kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
21.01.2016 - 12:35, Son Güncelleme:

Mustafa Koç kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mustafa Koç kimdir?

Geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ocak 2016 Perşembe günü hayata veda eden ünlü işadamı Mustafa Koç kimdir? Mustafa Koç’un ailesi, hayatı, kariyeri ve özel yaşamı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vehbi Koç, 1960 Ankara doğumludur.  Rahmi M. Koç’un en büyük oğlu olan Mustafa Koç, Koç Holding’in 3. Kuşak üyesidir. 1980 yılında İsviçre’de Lyceum Alpinum Zuoz’u bitirmesinin hemen ardından ABD George Washington Üniversitesi İşletme Bölümüne başlayan Mustafa Koç, bu üniversiteden 1984 yılında mezun olmuştur.

Aynı yıl Ram Dış Ticaret’te Satış Müdürlüğünde çalışma hayatına başlamış, bu süre boyunca Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Aile şirketi olan Koç Holding’e adım atışı ise 1992 yılında gerçekleşmiştir. İlk olarak Başkan Yardımcısı olarak görev yapan işadamı, daha sonra Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2003 yılında Koç Holding’in başına geçerek o tarihten bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

Kariyer hayatı boyunca uluslar arası derneklerin de aralarında bulunduğu birçok yerde bulunan Koç, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu’nun Onursal Başkanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun ise Üyeliğini yapmıştır. Ayrıca Finlandiya İstanbul Fahri Konsolosu ve Genç Başkanlar Organizasyonu üyesidir. Bunun dışında JP Morgan Uluslararası Konseyi başta olmak üzere, Bilderberg Toplantılarının Yönetim Kurulu, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurullarında ve Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi’nde üyeliği vardır.

Aldığı Ödüller

2005 yılında İtalya Hükümeti tarafından düzenlenen Cavalliere D’Industria nişanına layık görülmüştür. Ünlü işadamı ayrıca Vehbi Koç Vakfı’nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Üyeliğinde bulunmuştur. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük önem veren bu kuruluş, World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ve BNP Paribas gibi üst düzey kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiştir.

Caroline Giraud ile evlidir. Esra ve Aylin adında iki kız çocuğuna sahiptir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Üyelikleri:
-İstanbul Sanayi Odası üyesi,
-TÜSİAD üyesi,
-DEİK üyesi,
-Young Presidents Organization (YPO) üyesi,
-İstanbul Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı,
-1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi,
-East West Institute Üyesi

Mustafa Koç kitapları

-Küresel Gıda Düzeni Kriz Derinleşirken
-Persenk / Persenk Açıklaması
-Karapara

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor