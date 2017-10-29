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    Mustafa Kemal inanılmazı başardı

    Kazım DOĞAN / FRANKFURT
    29.10.2017 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94’üncü yılı, Frankfurt’ta görkemli bir baloyla kutlandı. Baloda bir konuşma yapan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘cumhuriyet ilan etmesinin imkansızı başarmak’ olduğunu söyledi.

    HESSEN Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (Hessen ADD) Frankfurt Mariott Otel’de düzenlediği kutlamaya Başkonsolos Burak Karartı, Başkonsolos Yardımcısı Özkan Durmaz, Hessen Eyalet Milletvekilleri Turgut Yüksel, İsmail Tipi, Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş, Frankfurt Uyum ve Eğitim Encümeni Sylvia Weber ile Prof. Dr. Üstün Dökmen’in de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.
    Türkiye’nin tarihinin 94 yıldan ibaret olmadığını belirten Frankfurt Başkonsolosu Burak Kurartı, şunları söyledi:
    “Türkiye Cumhuriyeti, köklü ve saygın bir birikimin üzerinde yükseliyor. Fakat bu son 94 yıl Türkiye’ye getirdikleri, Türk milletinin başarısı açısından özel bir anlam taşıyor. On yılı savaş ortamından yorgun ve yılgın çıkmış bir milleti, ortak bir ideal ve ülke etrafında birleştirerek demokrasiye en uygun yönetim biçimi olan cumhuriyeti kurabilmek, o günkü şartlarda başarılması neredeyse imkansızdı. Atatürk Türk halkına duyduğu sonsuz güven, yılmaz iradesiyle bunu başarmış, Türk milletini tüm dünyaya örnek olabilecek bir yolculuğa hazırlamıştır.”

     Mustafa Kemal inanılmazı başardı
    Eren Tiryaki

    İNSANLIK İÇİN DÖNÜM NOKTASI
    Atatürk’ün insanlık tarihi için de dönüm noktası olduğunu belirten Hessen ADD Başkanı Eren Tiryaki, millet egemenliği temelinde akıl ve bilimi esas alarak geleceği aydınlatan fikirleriyle dünya barışına büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

    Mustafa Kemal inanılmazı başardıSylvia Weber

    CUMHURİYET BİR DÖNÜŞÜMDÜR
    Frankfurt Uyum ve Eğitim Encümeni Weber, cumhuriyetin ilanının politik bir olaydan çok toplumsal dönüşüm olduğunu belirtti. Atatürk devrimlerinin bölgede barış ve istikrarı sağladığını kaydeden Weber, “Atatürk, ‘İnsanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir organı saymak gerekir’ dedi. Atatürk, vatanını seven insandı. Dünya barışına büyük önem veren insandı. Atatürk’ün demokrasiye tutkusu bizi etkiledi. Bağımsızlık, eşitlik ve adaletin ancak millet egemenliğinde demokratik yapı ile gelişebileceğini gördü” diye konuştu.
    Prof. Dr. Üstün Dökmen de Cumhuriyet’in temelinin kadın erkek eşitliği ile bilim olduğunu, baloların kadın ile erkeğin birlikte gidebileceği için düzenlendiğini söyledi.

    Mustafa Kemal inanılmazı başardıÜstün Dökmen

    Mustafa Kemal inanılmazı başardı

    Mustafa Kemal inanılmazı başardı

    Mustafa Kemal inanılmazı başardı

    Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk , Cumhuriyet Bayramı
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