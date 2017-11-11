Törende konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Bursa eskiden yeşil Bursa diye anılırdı. Ben Eskişehir ile Bursa'yı hep kıyaslarım. Eskişehir bugün yeşilin başkenti olarak anılır. Sizlerin desteğiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız. Sizlere söz veriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldıktan sonra kent ile kırsal arasında eşitliği sağlayacağız. Hiçbir çiftçi 'Ben aç kaldım' diyemeyecektir. Örnek mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi notu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notundan daha yüksektir.

Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Birileri Gazi Mustafa Kemal'e sahip çıkıp, onun arkadaşına tepki gösteriyorsa onu da beğenmediğini gösterir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca, Trablustan'tan Filistin'e kadar, Çanakkale'ye kadar Atatürk vardı. Bizim partiden olmayan başkalarının da ortak değeridir Atatürk.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanlarının bile saygı gösterdiği ender insanlardan biridir. Atatürk bütün inançlara saygılıdır. O Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu. O imam hatiplere kurdurdu. Elmalılı Hamdi Yazır'a kendi cebinden para vererek Kuran'ı çevirtti.