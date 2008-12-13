Mustafa Hoca ile 5 çayı

Dinçer Oruçoğlu yazıyor

Bence düşünülenin aksine nasıl kazanmamız gerektiğini unuttuğumuzdan değil, bu formülü uygulayacak personele sahip olamadığımızdan. Çok mu iddialı oldu? Hazır havalar soğumuşken Mustafa Hocamın zamanı varsa onu bu konuyu konuşmak üzere 5 çayına çağıralım.

Mustafa Hocam, göreve geldiğinizden beri futbolcularla olan yakınlığınız, onlara verdiğiniz özgüven ve rahat çalışma ortamı hepimizin dikkatini çekti. Bunun sonucu olarak Beşiktaş'ın daha centilmen daha az kart gören bir takım olması gerekmez miydi? Sonuç ortada. Beşiktaş hücum futbolu oynamaya başladı, defans oyuncuları bile golü düşünerek oynuyorlar. Peki bu hücum futbolunun bize 3 puan olarak dönmesi gerekmez miydi? Ligde 6. sıradayız. Beşiktaş kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip dediniz. Bir çırpıda bu oyuncuları sayarım ama hani alternatifleri? Beşiktaş'ı izleyen herkesin bildiği şey Delgado formsuzken Beşiktaş' da formsuz. Amacım size işinizi öğretmek değil. Sakın alınmayın sadece durum tespiti yapıyorum.

Mustafa Hocam çayını içe dursun, gelin biz kazanmanın “abc” sini konuşalım. Beşiktaş 100. yılında şampiyon olurken UEFA kupasında çeyrek final oynamıştı. Bu başarıların arkasında Lucescu'nun dehasının dışında; az gol yiyen, sahada mücadele eden, yaratıcı oyuncuların alternatiflerinin bulunduğu bir Beşiktaş vardı. Peki şimdi ne durumdayız. Ligde 24 golle en çok gol atan 4. yediğimiz 14 golle de en az gol yiyen 5. takımız. Açıkça konuşalım sıradan bir takım haline geldik. İşin kötüsü bu sıradanlık futbolumuza da yansıyor. Maç sırasında sistemin tıkandığı dakikalarda kimse sorumluluk almıyor, ne yaptığını bilmeyen oyuncular sürüsüne dönüyor Beşiktaş. Sizi bilmem ama Beşiktaş' ı izlerken beni en çok bu deli ediyor. Mustafa Hocam çayınız bittiyse sizi maça uğurlayalım. Biliyorsunuz İnönü'de Ankaragücü ile oynayacağız. Umarım konuşmamız sizin için de en az benim ki kadar yararlı olmuştur...