Mustafa Denizli ve Kehanetleri

MaÃ§Ä±n 90 dakikasÄ±nda sahada olmayan bir BeÅŸiktaÅŸ ve Ã§ok iyi birÂ futbol dersi veren Â YÄ±lmaz hoca ve onun Ã¶ÄŸrencilerini seyrettik. GerÃ§ekten alkÄ±ÅŸÄ± hak ettiler. MÃ¼tevazi kadrosu ile Ä°nÃ¶nÃ¼' de BeÅŸiktaÅŸ' Ä± farklÄ± yenmek ve hatta attÄ±ÄŸÄ±ndan daha fazla gol pozisyona girmek kolay iÅŸ deÄŸil. Emre Toraman, ErgÃ¼n Teber ve Kaleci Tolga dÃ¼n Ã§ok iyi top oynadÄ±lar. GÃ¶khan GÃ¼leÃ§' le Cenk Ä°ÅŸler maÃ§ iÃ§inde birbirlerine kÄ±zmak yerine pas verselerdi, dÃ¼n gece daha da vahim bitebilirdi BeÅŸiktaÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan.. Tebrikler KasÄ±mpaÅŸa..

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Mustafa Hoca dÃ¼n akÅŸam orta sahayÄ± bomboÅŸ bÄ±raktÄ±.. Ernst sahada yok, UÄŸur ne oynadÄ± belli, Nihat malum aynÄ± Nihat.. BÃ¶yle olunca rakip iki pasla pozisyona girdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ferrari ve Sivok da yoktu defansta.. Ferrari sakat ama, Sivok neden oynamadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ futbolculardan Ã§ok sanÄ±rÄ±m Denizli KasÄ±mpaÅŸa' yÄ± hafife aldÄ±. Ve YÄ±lmaz hoca da kendisine Ã§ok iyi bir ders verdi..

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Åžimdi Mustafa Denizli' ye bir satÄ±r aÃ§mak istiyorum. Mustafa hoca maalesef kehanetlerin tutmuyor artÄ±k.

Manisaspor maÃ§Ä±ndan sonra kalan 3 maÃ§Ä± da alÄ±p 9 puanla gruptan Ã§Ä±karÄ±z dedin deÄŸil mi hoca ?

Sen CSKA Moskovaâ€™yÄ± da yenip Uefa Avrupa ligine gideriz dedin deÄŸil mi hoca?Â Cemal ErbaÅŸ yazÄ±yor

30. haftaya kalmaz BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyon olur dedin ama, sonradan ben o hafta ÅŸampiyon belli olur, BeÅŸiktaÅŸ olur demedim dedin deÄŸil mi hoca ?

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Mustafa hoca sen matematik hocasÄ± deÄŸil, sen dÃ¼nyanÄ±n bile kabul ettiÄŸi milyonlarcaÂ taraftarÄ± olan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kulÃ¼bÃ¼n futbol hocasÄ±sÄ±n. ArtÄ±k futbol oynat bu takÄ±ma. Senin Ã¶ve Ã¶ve bitiremediÄŸin Nihat, her fÄ±rsatta ÅŸans tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±n UÄŸur Ä°nceman, ve Ä°brahim KaÅŸ bu takÄ±mÄ± mahvettiler ve etmeyede devam ediyorlar. Onlarla beraber tabiÃ® ki sende..

Bu takÄ±m bana fazlasÄ±yla yeter, transfere gerek yok dedin. Yetti mi hoca..Â BeÅŸiktaÅŸ kupada bir Ã¼st tura Ã§Ä±kabilmek iÃ§in artÄ±k mucizelere kaldÄ±. Bu futbolla deÄŸil ÅŸampiyon olmak, ligi ilk beÅŸ arasÄ±nda tamamlayamaz Kara Kartal. Bunlar herkesin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde oluyor da, YÃ¶netim hiÃ§ mi futboldan anlamÄ±yor ?Â ve olan biteni gÃ¶rmÃ¼yor..Â BaÅŸkan seÃ§im turlarÄ±nda..

KapÄ± kapÄ± gezip kongre Ã¶ncesi oy topluyor.. SorarÄ±m sizlere. SÃ¼leyman Seba dernek ziyaretleri yaptÄ± mÄ± hiÃ§, oy toplamak iÃ§in.. HayÄ±r.. Ã‡Ã¼nkÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ' Ä± Ã§ok iyi yÃ¶netti. Milyonlarca Euro borÃ§landÄ±rmadÄ± kendisine. Mali tablo ortada maalesef..

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Peki baÅŸkan.. Sen mali iÅŸlerden anlamÄ±yorsun.. Bu kulÃ¼bÃ¼n borÃ§larÄ±ndan da belli.. Futboldan anlamÄ±yorsun bu da belli takÄ±mÄ±n durumundan ve senin dÃ¶neminde elde edilen baÅŸarÄ±lardan.. Basketbol desen yok, voleybol desen yok.. Ä°yi deÂ baÅŸkan anladÄ±ÄŸÄ±n ne varsa lÃ¼ften onu yap.. Bak bu dÃ¼nyanÄ±n birde Ã¶bÃ¼r tarafÄ± var.. MaÃ§a cebindeki son kuruÅŸunu verip gelen, borÃ§la gelen, binlerce yetimin hakkÄ±nÄ± yeme lÃ¼tfen.. En iyi bildiÄŸin iÅŸi yap.. Ama sakÄ±nÂ en iyi bildiÄŸim iÅŸ Â BeÅŸiktaÅŸ' Ä± yÃ¶netmek deme..