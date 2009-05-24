Mustafa – Denizli, son maça bıraktın bizi

Ve şampiyonluk son maça kaldı.

Fakat, öyle ya da böyle Beşiktaş şampiyon olacaktı.

Bu, iyi oynadığı, rakiplerini ezdiği için falan değil. Zaten ortamda ezen birileri varsa, o da Beşiktaş taraftarı.

Beşiktaş şampiyon olacaktı, çünkü sıfır stres ile oynuyor.

Mustafa Denizli, Eurovision seyrederken daha fazla stres yaşamış olabilir. Hem de Seyyal Taner döneminde.

Emrah Öner yazıyor

Düşünün, Sivas ve Trabzon’un arkadan sıkıştırdığı bir Lig stresi mi, yoksa Fenerbahçe ve Galatasaray ile kapışılan bir son 2 maç mı?Beşiktaş, Sivas ve Trabzon ile Lig’de 100 kere kapışsa Beşiktaş yine şampiyon olur.Fakat, dikkat edin kendi aralarında oynarlarsa Beşiktaş alır demiyorum.Çünkü Beşiktaş’ın büyük takım hastalığı hala sürüyor. Daha iyi oynayan bir Galatasaray, 2-1 olana kadar iyi top yapan bir Galatasaray ve fazla sayıda yüzde yüz gol pozisyonları olan bir Galatasaray. Bütün bunlara rağmen ilk derbisini kazanan bir Beşiktaş.

“İlkaltıfobia”, yani ilk 6’daki takımlara karşı zorlanma durumu, Beşiktaş’ın bu seneki en büyük dedikodusu veya geyiği.

Bütün bunlara cevabı Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde verecek.

Veya neye uğradığına şaşıracak.

Çünkü, inanın bu büyük işler Holosko ile, Bobo ile, Gökhan Zan-Sivok ikilisi ile, Cisse ile, Delgadolarla falan olmaz.

Belki takımın en iyisi Nobre. Ben Nobre’yi çok severim, fakat Beşiktaş’ın büyük düşünmesi için en az 2-3 sağlam transfere ihtiyacı var.

Maça bakınca, ilk yarı da Galatasaray çok çok iyi oynamadı, fakat top bende dursun sende durmasın mantığı ile topu çevirdi, çevirdi, ceza sahasına girdi, Baros, Sabri ve Kewell ile yüzde yüz 3 de gol kaçırdı.

Beşiktaş’ın çizgiden çıkan topu, Cisse’nin ceza sahasına girmeye çalıştığı ve düşürüldüğü, bir de Ekrem’in soldan çevirdiği, kaleci Orkun’un kontrol altına aldığı pozisyon dışında pozisyonu yok.

İkinci yarı Galatasaray gayet hızlı başladı. Golü buldu. Fakat ondan sonra, açık vermeye başladı. Ve kontra ataktan Beşiktaş 2-1 yaptı. 2 golde de Mehmet Topal’ın payı var. Birinde zaten kendi kalesine attı, diğerinde ağır kaldı, Yusuf’un topu Mehmet’e çarptı ve önünde kaldı ve gol oldu.

Son maç Denizli – Beşiktaş maçı.

Futbol bu, herşey olabilir demenize gerek yok, çünkü Lig’de Fenerbahçe gibi ekzantirik bir takım var.

Neden derseniz, Fenerbahçe bütün sezon taraftarını kahretmişti, Konya’yı yenerek Denizli – Beşiktaş maçının da önemini sıfırladı. Çünkü Denizli’nin düşme durumu kalmadı. Yani Fenerbahçe en oynamaması gereken maçta 4 gol attı.

Fenerbahçe bu..

Herşeye, her yerden karışır.

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