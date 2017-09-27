Mustafa Ceceli'den o fotoğraflara açıklama

Ceceli: Bizi bize bırakın artık

Mustafa Ceceli, fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

“Bir süredir şahsım ve eşim Selin Hanım ile ilgili yürütülmeye çalışılan ‘kötü niyetli ve taraflı’ algı operasyonunun farkındayım. Beni, eşim Selin Hanım ile Ahmed Hulusi tanıştırmadı. Selin Hanım ile birbirimizi arkadaş ortamında tanıdık. Artık herkesin bu evliliğe saygı duymasını, bizi bize bırakmasını istiyorum. Bu işi malzeme olarak kullanmak isteyen insanlar kötü niyetlerini belli ederken, işin içine başka isimleri de katarak kendi gerçekliğini gözden kaçırmaktadır. Ama şu unutulmamalıdır ki, gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.”