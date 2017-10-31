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    Mustafa Armağan'a Atatürk'e hakaretten hapis cezası

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    31.10.2017 - 15:44 | Son Güncelleme:

    "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret " ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelenmedi.

    Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Mustafa Armağan ve avukatları katıldı. Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Derin Tarih Dergisinde Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan, kendisini şöyle savundu: “Dergide yazılan hususlar eleştiri kapsamında dahi değildir. 1926 yılına ilişkin tarihli bir belge yazının dayanağını oluşturmaktadır. 1926 yılından bu yana yazının tekzip edildiğine tesadüf edilmemiştir. 2007 yılında basılan bir kitapta bu mektuba yer verilmiştir. Bu kitap hakkında da herhangi bir dava açılmamıştır. Derin tarih dergisinin Mayıs 2017 sayılı nüshasında da 1926 yılında Amerika’da yayınlanan bir gazetedeki mektup metni birebir tercüme şeklinde yayınlanmıştır. Mektupta belirtilen ‘Dişi Mussolini’ belirlemesi başka yayınlarda da ele alınmış ve tartışılmıştır. Derin Tarih Dergisi’nin yazısı bir analiz yazısıdır. Yazıda bahsi geçen Dişi Mussolini’nin kim olduğu ihtimali analiz edilmiştir. Yazı bilgilendirme tarihe ışık tutma babında değildir. Yazının 1926 yılındaki orijinal başlığı Derin Tarih Dergisi’nin kapağına birebir yansıtılmıştır. Mektuptaki belirlemelere herhangi bir sansür uygulanmamıştır. Sansürleme halinde gerçeğe ulaşmanın mümkün olmayacağı düşünülmüştür. Beraatimi isterim.”

    Mustafa Armağana Atatürke hakaretten hapis cezası

    Mahkeme, sanık Mustafa Armağan’ı ‘’Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, sanığın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istemediğinden cezasını tecil ettirmedi.

    İddianamede, şüpheli Mustafa Armağan’ın “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

     

     

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    Etiketler: hapis cezası
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