Müslümanlara tatile karşı çıktı

PASSAUER Neue Presse'ye konuşan Cem Özdemir, İslam dinine ait bayramların yasallarca tatil günü ilan edilmesine ihtiyaç olmadığını belirterek “Ben bu konuda ihtiyaç görmüyorum. Müslümanlar isterse şimdi de tatil yapabilir” dedi.

Federal İçişleri CDU’lu Bakanı Thomas de Maiziere geçen hafta yaptığı açıklamada Müslümanlara ait dini bayramlara denk gelen günlerin tatil ilan edilebileceğini söylemişti. Bakanının bu açıklamasına en sert tepkiyi ise CSU göstermişti. CSU'lu politikacılar Almanya'da İslam dinine ait bayramların denk geldiği günlerin tatil edilmesinin tartışılamayacağını belirterek karşı çıkmıştı.