Müslümanlar daha yerli, daha hoşgörülü

DAHA önce Bertelsmann Vakfı’nın Avrupa’daki Müslümanlar arasında yaptığı araştırmadan Müslümanların Avrupa'ya iyi uyum sağladığı, ancak kabul görmediği sonucu çıkmıştı. Şimdi ise Temel Haklar için Avrupa Birliği (Fra) ajansı çok daha kapsamlı bir araştırmaya imza attı. 15 Avrupa ülkesinden 10 bin 500 Müslümanın katıldığı aratıştırmada katılımcıların yarısından fazlası, yaşadığı ülkenin vatandaşı. “Kendinizi yaşadığınız ülkeye bağlı hissediyor musunuz?”, “Resmi kurumlara güveniyor musunuz?” sorularına katılımcıların yüzde 76'sı, “Evet, bağlılığı çok güçlü, polise, yargıya ve siyasete güveniyorum” yanıtını verdi. Bu sonuca göre AB'deki Müslümanlar, resmi kurumlara AB'nin yerli vatandaşlarından çok daha fazla güveniyor.

TÜRKLERİN YÜZDE 82’Sİ...

Özellikle Finlandiya ve İsveç'te resmi kurumlara güvenen Müslümanların oranı çok yüksek. İtalya ve Hollanda'da daha düşük. Almanya'da ise ortadalarda. Almanya'da kökeni nedeniyle dışlandığını düşünen Türklerin oranı yüzde 18. Ama Afrika ülkelerinden gelen Müslümanların yüzde 50'si Almanya'da dışlandığı görüşünde.

Müslümanlar kendilerini yaşadıkları ülkeye ait hissetmelerine rağmen, yüzde 39'u son 5 yılda kökeni nedeniyle iş ve konut ararken dışlandığını söylüyor. Özellikle Afrika kökenli Müslümanlar daha çok dışlandıkları görüşünde.

DAHA HOŞGÖRÜLÜLER

Sadece Müslüman oldukları için dışlandıklarını düşünenlerin oranı; yüzde 17. Ama bu sayı 2008 yılına kıyasla çok daha artmış görünüyor. 2008'de bu oran onda birdi. Ankete katılan Müslümanların yüzde 90'ının başka inançtan arkadaşları var. Yüzde 92'si başka inanç ve dinden insanların komşusu olmasına karşı değil. Buna göre Müslümanlar başka dinlere karşı daha hoşgörülü. Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre ‘komşumun Müslüman olmasını istemem’ diyen Avrupalıların oranı yüzde 19 çıkmıştı.