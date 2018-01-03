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    Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' filminden ilk fotoğraflar

    İSTANBUL (İHA)
    03.01.2018 - 20:40 | Son Güncelleme:

    Müslüm Gürses'in hayat hikayesi beyazperdeye aktarılıyor. 'Müslüm' adı verilen filmin Ekim ayında Türkiye ve dünyada gösterime girmesi öngörülüyor.

    Müslüm Gürses'in hayat hikayesi beyazperdeye aktarılıyor. 'Müslüm' adı verilen filmin Ekim ayında Türkiye ve dünyada gösterime girmesi öngörülüyor.

    Müslüm Gürses'in hayatı 'Müslüm' filmi ile seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti'den başlayan filmin çekimleri Adana'da devam ediyor.

    Müslüm Gürsesin hayatını anlatan Müslüm filminden ilk fotoğraflar

    'Ayla' filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve yapımcı Nuri Yıldırım tarafından gerçekleştiren projenin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi yazarken yönetmen koltuğunda KETCHE (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

    Müslüm Gürsesin hayatını anlatan Müslüm filminden ilk fotoğraflar

    Filmde Müslüm Gürses'e Timuçin Esen hayat veriyor. Sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur'un danışmanlığında Gürses'in gerçek hayat hikayesini aktarmayı amaçlayan filmde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstengil, Caner Kurtaran ve Teoman rol alıyor.

    Müslüm Gürsesin hayatını anlatan Müslüm filminden ilk fotoğraflar

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