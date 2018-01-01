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    Haberler >Eğitim>Muşlu baba, oğluyla sınıf arkadaşı oldu

    Muşlu baba, oğluyla sınıf arkadaşı oldu 

    AA
    01.01.2018 - 14:10 | Son Güncelleme:

    Muş'ta 7 çocuk babası Yaşar Özden, oğlu Özmen Özden ile Muş Alpaslan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapıyor. Baba Özden, "Eğitim beşikten başlar mezara kadar devam eder. Bu açıdan şu anda dünyanın en mutlu insanıyım çünkü oğlumla aynı okul sırasını paylaşıyorum" dedi. Özmen Özden ise "Babamla aynı sınıfta olmaktan, aynı sırayı paylaşmaktan çok memnunum" diyerek bundan sonraki hedeflerinin doktora başvurusu yapmak olduğunu belirtti.

     
     
     
    Muş'un Hasköy ilçesinde 7 çocuk babası 56 yaşındaki Yaşar Özden, oğlu Özmen Özden ile aynı üniversitede yüksek lisans yapıyor. Hasköy ilçesinde Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdür Vekili olarak görev yapan Yaşar Özden, ilerleyen yaşına rağmen eğitimine devam ederek, okumanın yaşının olmadığını herkese gösteriyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitlis Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamlayan Özden, şimdi de oğluyla Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim görüyor. Özden, oğluna evde babalık, okulda ise sıra arkadaşlığı yaparak çevresine de örnek oluyor. Baba Özden, AA muhabirine, hayatının her döneminde eğitimle yakından ilgilendiğini, oğluyla yüksek lisans yapmanın, aynı sırayı paylaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.  
        
    'Sermayem, eğitimim olsun' 
         
    56 yaşında olmasına rağmen okumaktan bıkmadığını dile getiren Özden, şöyle devam etti:      
    "Okumanın yaşı yok. Çocuklarım, 'Bu yaştan sonra neden halen okuyorsun' diyorlar. Ben de 'Bırakın bu dünyada benim sermayem eğitimim olsun' diyorum. Eğitim her şeyin üzerindedir. Eğitim beşikten başlar mezara kadar devam eder. Bu açıdan şu anda dünyanın en mutlu insanıyım çünkü oğlumla aynı okul sırasını paylaşıyorum. Diğer çocuklarım da farklı üniversitelerde eğitimlerini sürdürüyor."
            
    Özmen Özden de babasıyla aynı sırada eğitim görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek "Babamla aynı sınıfta olmaktan, aynı sırayı paylaşmaktan çok memnunum. Hedefimiz yüksek lisansı tamamladıktan sonra birlikte doktora başvurusu yapmak. Gittiğimiz yere kadar eğitimimize devam etmek istiyoruz. Gençleri ve okumaktan uzak kalanları da böylece teşvik etmeyi amaçlıyoruz." dedi.   
     
    'İnşallah bu güzel bir örnek oluşturur'
       
    MŞÜ İktisadı ve İdari Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Abdullah Kıran da bu yıl fakültelerinde yüksek lisans programları düzenlediklerini anlattı.Öğrencilerin arasında baba ve oğlunun bulunmasının kendileri için özel bir durum olduğunu ifade eden Kıran, "Baba ve oğlunun aynı sınıfta ve aynı sırada ders alması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Çünkü okumanın yaşı yok. Bunun en güzel örneği baba oğulun birlikte okumasıdır. İnşallah bu güzel bir örnek oluşturur." diye konuştu.    
    Etiketler: Üniversite
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