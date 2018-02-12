Musk'ın uzaya yolladığı Tesla'sı 1 yılda paramparça olabilir

Uzay düşündüğünüz kadar boş bir yer değil. Bu durum sadece insanları tehlikeye atmıyor, boşlukta sürüklenen milyonlarca tehlikenin atası olan radyasyon da var. Elon Musk’ın Falcon Heavy roketiyle temsili bir yük olarak uzaya gönderdiği Tesla Roadster, sadece bir yıl içinde darmadağın olabilir.

Elon Musk’ın koyu kızıl rengindeki kişisel Tesla’sı, direksiyonunda temsili bir uzay kaşifiyle beraber artık uzayda. Tarihi bir roket denemesini başarıyla gerçekleştiren SpaceX ekibi şu an bu başarıyı kutluyor. Fakat uzaydaki Tesla’ya bundan sonra ne olacak sorusu kafaları kurcalıyor.

Dünya’dan epey uzakta, Mars’a yakın bir yörüngede konumlanacak olan aracın hiçbir engelle karşılaşmaması durumunda 1 milyar yıl kadar sapasağlam durması bekleniyor. Bunu biz değil bizzat Musk söylüyor. Bu aracın başarılı bir şekilde uzayda olmasını sağlamak için aşılması gereken ilk engel zaten fırlatmaydı. Fakat ikinci ve en büyük etmen, insan kontrolü dışında kondisyon gösteren radyasyon faktörü.

Musk, gazetecilere verdiği demeçte %50’lik şanslarının olduğunu söylemişti. Bu aşama her ne kadar başarılı olsa da içinde temsili bir insan figürü bulunan üstü açık Tesla için şans daha da düşük.

Mars’a yakın bir yörüngeye oturtulana kadar Tesla Roadster, 6 ay boyunca yol alacak. Bu yolculukta, radyasyon haricinde pek çok sorunla da karşılaşabilir. Uzayda başı boş şekilde dolaşan irilli ufaklı sayamayacağımız kadar çok asteroid var. Bu asteroidler, bazen kurşundan binlerce kat daha hızlı seyrediyorlar. Çoğunu atmosferimize girdiklerinde alevler içerisinde izliyor ve buna gök taşı yağmuru adını veriyoruz.

Ancak bu çarpışmaların etkisini yok sayarsak ya da Roadster, beklenen kötü senaryolardan sağ çıkarsa daha kötüsü de var: Radyasyon!

Karbon içeren bölgelerin tamamı uzaydaki çeşitli seviyelerde bulunan radyasyona maruz kalacak. Bu malzemeler, büyük ölçüde karbon-karbon ya da karbon hidrojen bağları ile bir araya gelirler. Yıldızların ışınım enerjisi, bu bağların kopmasına neden olabilir. Bu durumda aracın neredeyse her parçasında bulunan karbon elementinden dolayı, Roadster ve Spaceman kum gibi dağılabilir.



