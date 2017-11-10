Musical.ly'i 1 milyar dolara satılıyor

The Wall Street Journal'da yer alan bilgilere göre Pekin merkezli şirketin, Musical.ly'i satın almak için gözden çıkardığı rakamın 1 milyar dolara kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Bu satın almanın en büyük sebebi ise Çin'de benzer uygulamalar arasında yaşanan kıyasıya rekabet olarak gösteriliyor. Musical.ly'nin en büyük rakibi olan Flipagram, 2017 başında medya şirketi Toutiao tarafından satın alınmıştı ve bu alandaki rekabetin dozu artmıştı. Beijing Bytedance Technology'nin bu hamlesi ise Toutiao'ya cevap olarak yorumlanıyor.

3 YIL ÖNCE KURULDU

Yaklaşık 3 yıl önce kurulan Çinli Luyu Yang ve Alex Zhu tarafından hayata geçirilen Musical.ly, şu ana kadar 3 yatırım aldı. 2014 yılında 250 bin dolarlık tohum yatırım alan girişim, bir yıl sonra Susquehanna International Group'tan 16.6 milyon dolarlık önemli bir yatırım almayı başardı. Daha sonra Musical.ly, Çinli fonlar başta olmak üzere 11 farklı yatırımcının katılımıyla 130 milyon dolarlık bir tur daha kapattı. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı şirketin merkezi ise ABD'nin San Francisco şehrinde yer alıyor.

60 MİLYON AKTİF KULLANICISI VAR

Aylık 60 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan Musical.ly özellikle gençler arasında oldukça popüler durumda. Kullanıcılar, selfi olarak çektikleri videoların arkasına istedikleri şarkıları montajlayarak arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bu yüzden etkileşimi yüksek bir uygulama olan Musical.ly, kendi fenomenlerini yaratmış durumda. 'Musers' adındaki bu fenomenlerin Tıpkı YouTube'ta olduğu gibi milyonlarca takipçisi bulunuyor.