Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>MUSİAD üyeleri Rotterdam’da buluştu

MUSİAD üyeleri Rotterdam’da buluştu

AA
30.10.2017 - 11:38 | Son Güncelleme:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Rotterdam Şubesi’nin düzenlediği etkinlikte Türk iş adamları bir araya geldi.

ROTTERDAM’daki programda konuşan MÜSİAD Rotterdam Şube Başkanı Mustafa Duyar, iş adamlarını bir araya getirmek amacıyla Türkiye’ye gezi gerçekleştireceklerini belirtti. Duyar, MÜSİAD’a üyelerine yönelik 9-13 Kasım tarihlerinde İstanbul, Karaman, Aksaray ve Nevşehir’i ziyaret edeceklerini vurguladı.

MUSİAD üyeleri Rotterdam’da buluştu

Birlik ve beraberliğin önemine değinen MÜSİAD Hollanda’nın kurucusu Mehmet Akbulut da, “MÜSİAD nitelik ve nicelik olarak büyüyor. Hollanda’da tek bir şube varken, son bir yıl içerisinde Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht olmak üzere dört şube açıldı. Bu büyük bir fırsattır. Bizler kalıcı değiliz, MÜSİAD hepimize ait” diye konuştu.

MUSİAD üyeleri Rotterdam’da buluştu

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri