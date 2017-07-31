MÜSİAD temmuz ayı SAMEKS verileri açıklandı

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Temmuz 2017 sonuçları açıklandı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,7 puan artarak 59,2 değerine geriledi. Endekste gözlenen bu artışta sanayi endeksinin 6,3 puan artarak 62,4 puana yükselmesi etkili oldu.

SAMEKS Hizmet Endeksi de temmuz ayında, bir önceki aya göre 2,7 puan artışla 58,5 puan seviyesine yükseldi. Böylece SAMEKS, 59,2 puanlık değeriyle Temmuz ayında ekonomik aktivitedeki ivmelenmeyi gösterdi.

Sanayi sektörüne ait İstihdam alt endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 57,2 seviyesine geriledi. 1,4 puanlık bu yavaşlamaya karşın 57,2 seviyesindeki endeks, sektörde istihdam artışının sürdüğüne, gözlenen gerileyişe rağmen endekslerin 50 baz puanın üzerinde yer alması ekonomik canlılığa işaret etti.



"59,2 TARİHİ ZİRVE OLARAK KAYITLARA GEÇTİ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yılın ikinci çeyreğini 55,3 puan ortalamasıyla kapatan SAMEKS Bileşik Endeksi’nin, yılın üçüncü çeyreğinin ilk dönemi olan Temmuz ayına 59,2 puanla girdiğini ve bu döneme ilişkin büyüme oranı için oldukça olumlu bir işaret verdiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu seviye SAMEKS'in tarihi zirvesi olarak kayıtlara geçerken, endekste gerçekleşen artışta sanayi sektöründe gözlenen hızlanma belirleyici bir rol oynadı. Hem sanayi hem de hizmet sektörüne ait istihdam alt endeksinin 50 referans puanı üzerindeki seyrini sürdürmesi, Nisan 2017 dönemi itibariyle yüzde 10,5'e gerileyen işsizlik oranındaki olumlu görünümün önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret etti. Temmuz ayında her iki sektörde de girdi alımlarının artması, reel sektöre yönelik olumlu görünümün devam eden aylarda da süreceğinin sinyalini verdi.

Buna karşın TCMB tarafından açıklanan verilere göre yurt içinde imalat sanayiinde kapasite kullanım oranının Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 78,4 düzeyine inmesi, SAMEKS Sanayi Endeksi'nin Ağustos ayında bir miktar ivme kaybetse de referans puanın üzerinde seyredeceğine işaret ediyor."