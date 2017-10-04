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    MÜSİAD Şube Başkanı'na kurşun yağdıran yeğeni teslim oldu

    Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)
    04.10.2017 - 11:52 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır’da, Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı’yı 29 Eylül’de tabancayla vurarak ağır yaralayan yeğeni Agit Özşanlı, polise teslim oldu. Şüpheli, ilk ifadesinde, miras kalan çiftliğe şerh koyduğu için amcasını vurduğunu söyledi.

    Merkez Kayapınar İlçesi Dicle Kent Bulvarı’nda 29 Eylül’de amcası MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı’yı tabanca ile ağır yaralayan ve olay gününden beri firari olan 26 yaşındaki Agit Özşanlı dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Şüpheli, polise verdiği ilk ifadesinde, amcası ile miras kalan çiftliğe şerh koyması nedeniyle sorun yaşadığını ve bu nedenle de Özşanlı’yı vurduğunu söyledi.

    İsmail Özşanlı’nın Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam ederken, kendisini vuran yeğeni Agit Özşanlı’nın emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    Etiketler: müsiad diyarbakır şube başkanı , İsmail Özşanlı , Silahlı saldırı
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