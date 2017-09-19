MÜSİAD İngiltere şubesi açıldı

Sinevizyon gösterisiyle başlayan açılış etkinliğine MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çamlı, MÜSİAD İngiltere Başkanı Uğur Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. MÜSİAD’ın 68 ülkedeki 181 noktada faaliyet gösteren küresel bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Kaan, İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkilerin özellikle bu ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinde daha iyi olacağını öngörerek İngiltere ofisini açmaya karar verdiklerini söyledi.