MÜSİAD İngiltere Londra’da açıldı

MAPLE Caddesi üzerindeki şubenin açılış kurdelesini Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çamlı, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları Adnan Bostan, Ali Gür, İsrafil Kuralay, Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Murat Ülker ve MÜSİAD İngiltere Başkanı Uğur Yılmaz birlikte kesti.

‘EN SAYGIN SİVİL TOPLUM KURULUŞU’

Londra’yı, Avrupa’nın ‘kalbi’ diye tanımlayan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, MÜSİAD’ın dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. 68 ülkede 181 noktada binlerce üye ile temsil edildiklerini belirten Kaan, “Ama yalnız rakamsal bir büyüklük değil, tabi ki bu. Biz yaşadığımız ülkenin sorunlarını, ekonomik toplumsal gelişmelerini takip ederken diğer yandan dünyanın başka bölgelerinde yaşanan olaylarla da yakından ilgileniyoruz” dedi.

‘LOBİCİLİK DE YAPIYORUZ’

MÜSİAD’ın AB içinde de etkin bir rol oynadığına işaret eden Kaan, “Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Belçika’da şubelerimiz var. Hem lobicilik yapıyoruz hem iş dünyasını bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu süreçleri daha da hızlandırmak istiyoruz. Bu bağlamda MÜSİAD İngiltere, önemi bir görev üstlenmektedir” diye konuştu.