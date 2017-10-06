Musalla yerine cenaze arabasında namazı kılındı

Rize’nin Çayeli ilçesi Derecik köyünde 16 Ağustos tarihinde yaşanan selde kaybolan ve cesedi 28 Eylül günü Çayeli sahilinde bulunan Mehmet Küçüksarı için bugün cenaze namazı kılındı.





Rize’nin Çayeli ilçesinde 28 Eylül günü sabah saatlerinde sahilde bulunan cesedin Ağustos ayı içerisinde ilçenin Derecik köyünde yaşanan selde kaybolan Mehmet Küçüksarı'ya ait olduğu şüpheleri üzerine ailesinden doku örnekleri alınarak cesetteki doku örnekleri ile karşılaştırılırken, alınan sonuçlarda doku örneklerinin uyduğu belirlendi. Küçüksarı'nın cesedi ailesine teslim edilirken, bugün Çayeli Sahil Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Küçüksarı'nın cenazesi musalla yerine cenaze arabasında kılınırken, cemaat arabanın önünde toplanarak cenaze namazını kıldı. Namazın ardından Küçüksarı'nın cenazesi Derecik köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Küçüksarı'nın akrabalarından Sadık Çelik, yaptığı açıklamada "Cenazesini bulduk, sevinç duyduk. Sevinilmez ama biz buna da sevindik. 49 gündür umudumuzu kaybetmedik" ifadelerini kullandı.