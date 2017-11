Müsait bir yerde aşık olacağız

Bütün yakışıklı erkekler ve güzel kadınlar kapılmış arkadaşlar! Aşkın tüm kaleleri zapt edilmiş. En iyi ihtimalle birinin eski sevgilisi şuralarda yalnız kalmış olabilir. Kıyıyı köşeyi iyice arayın, müsait bir yer bulan hiç bekleme yapmadan aşık olsun.

BİR BEN MİYİM PERİŞAN YALNIZLAR RIHTIMINDA?

Başıma bir şey gelmeyecekse eğer, çocuklarınızın ve hayvanlarınızın storieslerinden çok sıkıldım. Sevgilinizle arabada yan yana şarkılar söyleyerek attığınız storieslerden de aynı şekilde yıldım. Canımı sıkıyor mutluluğunuz. Ajda Pekkan’ı yaşlandırmayan şu hayatta, bir ben çöktüm. Bir ben aldım yaşımı başımı. Dünya aynı hızla dönerken, ihtiyarlık da benim payıma düştü ya başka da bir şey demiyorum artık. “Çık kızım sen de sokaklara, gez dolaş, yeni birileriyle tanış!” demeyin bana. Çıktım, gezdim tozdum, bir sürü yeni insanla tanıştım. Bütün yakışıklı erkekler ve güzel kadınlar kapılmış arkadaşlar. Aşkın tüm kaleleri zapt edilmiş. Maşallah biz bekarlara zerre kadar alan bırakılmamış. En iyi ihtimalle birinin eski sevgilisine denk geleceğiz bundan sonra, ona göre gardınızı alın.





DÜNYA DÖNÜYOR SEN NE DERSEN DE!

Dünyada yer yerinden oynuyor. İnsanlar birbirlerine gıcık oluyor. Biz burada hala deli gibi aşk dilenirken şehirler karışıyor... Gönül ferman dinlemiyor işte. ‘Hayat devam ediyor’a sırtımızı dayayıp, işin içinden en az hasarla çıkmaya çalışıyoruz. Görüyoruz, duyuyoruz ve bunalıyoruz artık. Dünya derdimizin arasına bir de aşkı sıkıştırıyoruz ama valla çok haklıyız. Şimdi ben sevgilimle okkalı bir tartışma yaşamak varken neden mağazadaki kadının elimdeki kazağı çekiştirmesi yüzünden kavga ediyorum ki? Ne yapmış ne etmiş, benden sakladığı bir şey var mı acaba diye yedi sülalesinin Facebook hesabında sabahlamak varken, arkadaşlarımın yıl dönümlerini neden kutluyorum ki? Bakın sizinki bir başarı olmadığı gibi bizimki de başarısızlık değil. Fakat işin içinde iş var kesin. İpin ucu nerede kaçtı bilmiyorum ama bir anda hepinizin kel topal bir sevgilisi oldu. Hayır aynı anda dünya sorunlarına falan da kafa yorabiliyorsunuz. Valla ben iki ülke birbirine girse, “Kız nolmuş? Neymiş? Kavga mı etmişler? diye herkesi darlayacak kadar konulara uzağım. Derdim bana yetercilerdenim ben, kusuruma da bakın isterseniz.





YAKIŞIKLI ERKEKLER EKLESİN

Her on kişiden dokuzunun sevgilisi var. Kalan o bir kişi de kesin yeni ayrılmış, aşk acısıyla sağa sola saldırıyor. Sahi nerede bu yalnızlar? Herkesin yalnızlıktan dertli olduğu bir çağda nasıl oluyor da birbirimize denk gelemiyoruz acaba? Ben biliyorum. Çünkü bizi sindirdiler. Çünkü sesimizi soluğumuzu kestiler. Suç işlemişiz gibi bizi dışladılar. Biz de saklandık. Kendi dünyalarımıza çekildik. Birbirimizi göremez olduk. Bu şekilde iki yalnızdan bir aşk çıkmaz. Müsait olanlar birbirlerini bulsun lütfen. Vakti olan hemen flört etsin. Korkmayın çekinmeyin. İnanın yalnızlar sandığınızdan fazlalar ama günah gibi utanıyorlar bunu söylemeye. Mahalle baskısı işte. Yalnız olduğunu söylemeye dili varmıyor insanın. Ben yalnızım derse taşla sopayla kovalayacaklar gibi. Yalnızız be! Adam gibi yalnızız hem de. Etliye sütlüye karışmadık bunca zamandır ama yetti. Müsaitseniz ilk fırsatta gelip size aşık olacağız.

Ben o büyük çoğunluğun sesi olmaya geldim. Saklandıkları kuytulardan onları çıkartmaya geldim. Toplumun vebalı gibi gördüğü yalnızlığı övmeye geldim. Yalnızlar diye çiftlerin ortamlarından dışlananları bağrımıza basmaya geldim. Gelin siz de bu çağrıma kulak verin. Yalnız olanlar birbirlerini eklesin. Fırsat varken hoşlandığını söylesin. O olmazsa diğerine söylesin. Hep mutlu çiftler mi sıkacak canımızı? Biraz da yalnızlar can sıksın. Haydi kalkın arkadaşlar, müsait kim varsa aşık olacağız.

Merhaba, ben müsait bir yerde aşık olabilir miyim lütfen.☺

Yazan: Tuğba Badal