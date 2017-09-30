Müsaade etmeyiz

OYUNU GÖRÜYORUZ

"Suriye'nin kuzeyinde oynanan oyunu görüyoruz. Ülkemizi Ortadoğu coğrafyasından tecrit edilmesi, kuşatma projesi olduğunu biliyoruz. Kuzey Irak'taki oyun da aynı projenin oyunudur. Ne Suriye ne de Irak'ta ülkemize doğrudan saldırmayan hiç kimseye tavır almadık. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne bu ülkeyle yapılan ilk müdahaleden beri en büyük desteği verdik. Yeri geldi canlarını kurtarmak için yüz binlercesine sınırlarımızı açtık. Haksızlıklara karşı yanlarında durduk. Bunların karşılığında hiç bir şey istemedik. Ülkemizin hassasiyet duyduğu konularda adım atmamalarını, saygı duymalarını istedik.

BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR

Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıkmalarını, Arap, Türkmen ve diğer gruplarla bir olsunlar bunu istedik. Biz arkadan vurmadık. Ama bunlar vurdular geçmişte yaptıklarımızdan pişman değiliz, ama madem şartlar değişmiştir, kendilerine her türlü desteği verdiğimiz Kuzey Irak Yerel Yönetimi ülkemize rağmen bir adım atmıştır. Bunun da bedelini ödeyecektir. Bu meselenin Kuzey Irak'taki Kürt halkıyla alakası yoktur. Zira İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşmaları bizler için üzücüdür. Demek ki MOSSAD'la bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdir. O da artık bütün ekranlara çıktı. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Tek İsrail destekliyor başka var mı? Mesele Kuzey Irak'taki diğer kesimlerin Arapların, Türkmenlerin haklarıyla ilgili. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde Arap, Türkmen ve diğer gruplar var. Buralara uluslararası diplomaside tartışmalı bölgeler deniyor. Kerkük tartışmalı bölge ama bunlar Kerkük bizim diyor. Sen ne diyorsun? Kerkük tarihinde siz var mısınız?"

Bu rüyadan uyanmaları gerekir

“Salondakilerin 'Bir gece ansınız gelebiliriz' diye slogan atmaları üzerine) Komşu ülkeler, İran, merkezi yönetim ve Suriye tarafı olmak üzere hepsiyle irtibat halinde olumsuz gelişmelere hazır olduğumuzu bildirdik. Kuzey Irak yönetimin çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde bu gelişmelere müsaade edemeyiz. Nüfus, tapu binalarını yakarak, baskı şiddet yoluyla insanları göçe zorlayarak oluşturulan bir iklimde yapılan referandumu bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. Erzurumluların dediği gibi 'kaynayan kazan kapak tutmaz' Bunu böyle bilmeleri lazım. Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Birileri tarafından sürekli kanayan bir yara açılıyor. Bu gerçeği görmezden gelmek ne bize, ne Kuzey Irak'taki Kürtlere ne diğer kesimlere bir şey kazandırmaz. Kürt kardeşlerimizin tüm oradaki dostlarımızın özelikle Kuzey Irak yönetiminin bu duygusal kararına evet dememeleri gerekir. Bu rüyadan uyanmaları gerekir."

Ciritçiler karşıladı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ı Erzurum’a girişinde ciritçiler karşıladı. Erdoğan’ın aracına Kümbet Osmanlı Atlı Spor Kulübü Cirit Takımı bir süre eskortluk yaptı. Palandöken’de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katılarak partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakutiye’de de Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi Açılış Töreni’nde konuştu.