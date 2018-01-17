Brüksel’de dün başlayan NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’nın açılışında konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD’nin Türkiye sınırında terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin desteklenmesine ve silahlandırmasına müsaade etmeyeceğini vurguladı. Orgeneral Akar NATO’daki konuşmasının önemli bir bölümünü, ABD’nin Türkiye ve Irak sınırında güvenliği sağlama gerekçesiyle YPG’yi silahlandırarak bir sınır ordusu kurma planına ayırdı. Akar, “NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayırım yapmamalıdır. DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir. PKK’nın bir uzantısı olduğu ispatlanmış olan terör örgütü YPG’nin ‘operasyonel ortak’ adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz” dedi.



Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak ocak ayı olağanüstü Milli Güvenlik Kurulu’nda da (MGK) olası Afrin operasyonu ana gündemi oluşturacak. Askeri kaynaklar tüm planlarda, önceki gün Hürriyet’in duyurduğu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi Afrin operasyonunun başlangıcında ve sonrasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin devrede olacağını yinelediler. ÖSO, Afrin için 20 bin kişilik gücün hazır olduğunu öne sürmüştü.



