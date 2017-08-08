Murat Yetkin: Askerlerin namlusunu üzerimize çevirme emri verdi.

Şikayetçi Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin ifadesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalkışma olduğu şeklindeki CNN Türk’teki açıklamasından sonra bir helikopter sesi duyduklarını, daha sonra binaya askerlerin girdiğini gördüğünü belirtti.

Yetkin, güvenlik görevlilerinin askerlerle münakaşa ettiklerini gördüğünü, bu sırada haberci refleksiyle kendisinin de cep telefonundan görüntü aldığını ifade etti. Murat Yetkin, "Askerlerin başında olan şahsa ’Ne işiniz var, ne yapıyorsunuz’ diye sordum. Bana, ’Biz burayı almaya geldik, binayı boşaltmaya geldik’ dedi. Aramızda sert denebilecek bir sohbet oldu. Kendilerine yanlış yapıldığını, bu işi bırakmalarının doğru olacağını söyledim. Yüzbaşına ’Tüfekleri

indirin, biz gazeteciyiz’ dedim. Bunun üzerine silahı indirdiler. Baskın yapan askerlerin başındaki kişi bilinçle hareket ediyordu. Ama erler yataklarında kaldırılıp getirilmiş gibilerdi. Hepsi genç insanlar, hiç kimsenin istemeyeceği kötü sonuçlar çıkabilirdi. Tüfeklerin namlusunun yere indirilmesini o anda çok önemsedim" diye konuştu.

'YANLIŞ YAPAN OLURSA MÜDAHALE EDİN' DEDİ

Yüzbaşının telefonla konuşma yaptıktan sonra sinirlendiğini anlatan Yetkin, "Askerlerin namlusunu üzerimize çevirme emri verdi. ’Yanlış yapan olursa müdahale edin’ dedi. Tekrar konuştuk, "tekrar indirdiler silahı" dedi. Bina tahliye edilirken kendisinin kaldığını söyleyen Murat Yetkin, "Sonra bir helikopter ön bahçeye inmeye çalıştı. Zırhlı polis aracından ateş açıldı. Helikopteri indirmediler helikopter gitti. Polisler bize gaz kullanacaklarını söyleyerek uzaklaşmamızı söyledi. Uzaklaştık, gaz kullandılar. Zaten sonra çatışma başladı" şeklinde konuştu.

"YAYININ DEVAM ETMESİ GEREKİYORDU"

CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş ise darbe girişimi gecesi helikopter otoparka indikten sonra askerlerin de inmesinin ardından yayının asla kesilmeyeceğini, her koşulda yayın yapılacağını belirterek bazı kameraların sabit tutulması için teknik talimatlar verdiğini anlattı. Daha sonra iki askerin bulundukları kata geldiğini söyleyen Aktaş, "Memleket gidiyor, darbenin ne kadar yanlış olduğunu düşünerek tarihe not düşmek için yayın yapmayı düşündüm. Gelen askerlere, ’Benim sizin yaşınızda çocuğum var, darbenin yanlış olduğunu ve kanunsuz emri uygulamama hakkı olduğunu söyledim. Onlar da emir aldıklarını binayı boşaltmak istediklerini söylediler. Telsiz mikrofon vardı onu cebime koydum. Yayının devam etmesi gerekiyordu. Yayın kuruluşunu ele geçirmenin halkı olumsuz etkileyeceği için, yayının devam etmesi benim için çok önemliydi" dedi.

Darbecilere karşı olan vatandaşların da binaya girdiğini ve kargaşa olduğunu söyleyen Aktaş,"Ben de tekrar üçüncü kata çıktım. Yayın masasına oturdum. Yayını devraldım ve ben anlatmaya başladım. Bir süre sonra memleketin normale döndüğünü öğrendik ve izleyicilere aktardık" diye konuştu.

"YAYINI DURDURMAMI SÖYLEDİ"

Kanal D Haber Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar "Benim odam binanın köşesindedir. Bir helikopter ses duydum. Otoparka indi, 14 asker indi. 2-3 rütbeli vardı. Askerleri sıraya dizdi. Tam binanın ortasına geldiklerinde ikiye ayrıldılar, biri arkaya gitti. Birinci kattan çıkan merdivenlerin başında yüzbaşı Erdal Şeker ile karşılaştım. ’Sizin ne işiniz var burada’ dedim. ’Ordu komutanı emri var’ dedi. ’Eğer 1. Ordu Komutanı ise az önce yayın yaptık. Darbe girişimi

olduğunu söyledi. Kim bu komutan?’ deyince ’Çekil kenara deyip, yayını durdurmamı söyledi" diye konuştu.

BOĞAZINA SARILDI

Üst kata çıktıklarında CNN Türk kameramanı Ahmet Akpolat’ın çekim yaptığını, askerlerin bu nedenle Akpolat’ı ittiğini anlatan Sarılar, "Bir asker Ahmet’in boğazına sarıldı. Ben kaldırmaya çalışıyorum, askerlere alın onu diyorum. Benim belime de asker silahını dayamıştı. İtiş kakış oldu. Sonra üst kata çıktılar, orada ’yayını kesin’ diye bağırıyorlardı. ’Yayını kesin, elektriği kesin’ diyorlardı. Ben de ’Elektrik mühendisi miyim yayını keseyim’ dedim" şeklinde konuştu.

Sarılar, daha sonra yayının asker tarafından kesildiğini ifade ederek polisin gelmesinin ardından binadan ayrıldıklarını söyledi.

"KAMERAMI ALMAK İSTEDİLER"

CNN Türk kameramanı Ahmet Akpolat da helikopterin indiğini duyar duymaz kamerasını aldığını, askerlerin binaya giriş görüntülerini çektiğini, ilk aşamada kendisinin çekim yaptığını rütbelilerin görmediğini söyledi. Daha sonra rütbelilerden birinin, "Kamerayı kapat" dediğini anlatan Akpolat, "Askerler üstüme geliyorlardı. Üzerime gelerek kamerayı tuttular. Kameramı almak istediler, ben de vermeyeceğimi söyledim. Süleyman Sarılar onları ikna etmeye çalışıyordu.

’Vuruyorsan vur, kamerayı vermeyeceğim’ dedim. Yüzbaşı Erdal Şeker beni boğazımdan itti. Arkamdaki er benim boğazımdan sarıldı. Daha sonra kameranın içindeki kartı verdim" dedi.Şikayetçilerin ifadelerinin ardından olay gecesine ait Doğan Medya Center’ın işgal edilip yayınının kesilmesine ilişkin kamera görüntüleri izlendi.

NEDİM ŞENER: SİLAHLARINI ÇEKTİLER

istanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin öğleden sonraki oturumunda şikayetçi Nedim Şener ifade verdi.

Olay gecesi FETÖ ile ilgili çatı iddianamesini okuduğunu ve CNN Türk baskınını duyunca kendisini sokağa attığını belirten Şener, hemen CNN Türk binasına gittiğini, halk kalabalığının beklediğini ve darbecilerin içeriyi işgal ettiğini gördüğünü söyledi.

Binaya girdikten sonra üçüncü katta askerlerle karşılaştığını söyleyen Nedim Şener, "Onlara, ’Yaptıklarınızdan utanacaksınız, çocuklarınıza ne anlatacaksınız, evimize girdiniz’ dedim. ’Burada duramazsınız, ekmek kazandığımız yer burası’ dedim. Tepkim sertleşince yüzbaşı da bana bağırdı. O bağırınca erler de silahlarını çektiler. Zorla aşağı indirildiğini ifade eden Şener, "Halkın nasıl inançlı olduğunu gördüm. Doğan grubuna tepkili olduğunu söyleyen insanların, Doğan grubunu kurtarmaya geldiklerini gördüm ben. Gittim tek kişilik kapının olduğu bölümü açtım ve vatandaş içeri girdi. O kalabalığın etkisi askerlerin teslim olmasına yönelikti. Polis de sonradan askerleri teslim aldı. " dedi.

Şener, sanıkların binayı korumak için geldikleri şeklindeki ifadelerinin de yalan olduğunu vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanı, Hande Fırat ile yayın yaptı. Askerler de kanalı durdurmak için talimat vermişler. Koruma falan değil. Aslında bu kişiler, terörist olarak o insanları kanaldan çıkardılar" dedi. Duruşmada daha sonra tanık ifadelerine geçildi.