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Murat Ülker'den son dakika Newcastle açıklaması

Ceyhun KUBURLU
17.10.2017 - 15:24 | Son Güncelleme:

İNGİLTERE Premier Lig’in köklü kulüplerinden olan Newcastle United satılığa çıktı. İngiltere merkezli haber sitesi Evening Standard ise kulübün ilk taliplileri arasında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in olduğunu yazdı.

Haberde Ülker’in kulübe 250 milyon Euro teklif ettiği belirtilirken Holding’ten yapılan açıklamada ise “Böyle bir şey gündemimizde yok” açıklaması geldi.Murat Ülkerden son dakika Newcastle açıklaması

BİSKÜVİ KRALI
Haberde Ülker’in, İngiliz bisküvi devi United Biscuits’i satın aldıktan sonra markalarını pladis çatısı altında toplayan Yıldız Holding’in global rekabette öne çıkmak için Newcastle United’ı satın almak istediği belirtiliyor.

Haberde “Dünya bisküvi kralı” olarak gösterilen Murat Ülker’in 3.6 milyar dolarlık servetine de dikkat çekiliyor.

Murat Ülkerden son dakika Newcastle açıklaması
BELÖZOĞLU DA FORMA GİYDİ
Milli futbolcu Emre Belözoğlu’nun da 2005-2008 tarihleri arasında forma giydiği İngiltere Premier Lig’in en eski kulüplerinden biri olma özelliğine sahip olan Newcastle United’ın geçtiğimiz günlerde satılığa çıkarıldığı açıklanmıştı.

Kulübün mevcut sahibi Mike Ashley, Newcastle’ın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için satacağını bildirdi. Newcastle United, ligde 8 haftada topladığı 11 puanla 9. sırada bulunuyor.

 

 

 

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Etiketler: İngiltere Premier Ligi , Satınalma
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