Murat Ülker'den son dakika Newcastle açıklaması

Haberde Ülker’in kulübe 250 milyon Euro teklif ettiği belirtilirken Holding’ten yapılan açıklamada ise “Böyle bir şey gündemimizde yok” açıklaması geldi.

BİSKÜVİ KRALI

Haberde Ülker’in, İngiliz bisküvi devi United Biscuits’i satın aldıktan sonra markalarını pladis çatısı altında toplayan Yıldız Holding’in global rekabette öne çıkmak için Newcastle United’ı satın almak istediği belirtiliyor.

Haberde “Dünya bisküvi kralı” olarak gösterilen Murat Ülker’in 3.6 milyar dolarlık servetine de dikkat çekiliyor.





BELÖZOĞLU DA FORMA GİYDİ

Milli futbolcu Emre Belözoğlu’nun da 2005-2008 tarihleri arasında forma giydiği İngiltere Premier Lig’in en eski kulüplerinden biri olma özelliğine sahip olan Newcastle United’ın geçtiğimiz günlerde satılığa çıkarıldığı açıklanmıştı.

Kulübün mevcut sahibi Mike Ashley, Newcastle’ın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için satacağını bildirdi. Newcastle United, ligde 8 haftada topladığı 11 puanla 9. sırada bulunuyor.

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