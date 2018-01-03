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Murat Ülker'den çok önemli 'Ülker' açıklaması

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 11:04 | Son Güncelleme:

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'de sermayenin yüzde 30'unu 2 milyar lira karşılığında Pladis'e sattı. Konuyla ilgili bugün sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Murat Ülker, "Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir" dedi. Mesajında "Bazen ne zordur halini arz" diyen Murat Ülker, son yapılan satışla Pladis'in, Ülker'deki payının yüzde 51’e çıktığını kaydetti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker Bisküvi'nin hisselerinin yine kendi bünyesinde bulunan Pladis'e satışıyla ilgili açıklama yaptı.

Murat Ülker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bazen ne zordur halini arz; Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir. Yıldız Holding, Ülker'i kendi şirketine sattı. Alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi. Yıldız Holding, Ülker Bisküvi’de sermayenin yüzde 30’una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında kendi gıda firması Pladis Foods Limited’e sattı.

Murat Ülkerden çok önemli Ülker açıklaması


Pladis, Yıldız Holding’in yüzde 100 iştiraki. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na cuma akşamı yaptığımız açıklamada, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi. Satış işlemi atıştırmalık kategorisindeki varlıkların, Pladis bünyesinde toplanma stratejisinin devamı.

Buna göre, Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek. Yıldız Holding, Aralık 2016’da da Ülker Bisküvi’nin yüzde 21’ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited’a satmıştı. Son yapılan satışla bu oran yüzde 51’e çıktı. Böylece Ülker’in sahibi ve kontrolü bir Türk şirketi olan İstanbul’da kurulu, Ülker ailesine ait Yıldız Holding’dedir."

Ülkerden 2 milyar liralık satış hamlesiÜlker'den 2 milyar liralık satış hamlesi

 

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