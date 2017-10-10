Murat Karabova kimdir?

İsmi Seda Sayan ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Murat Karabova 191 yılında doğdu. Magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan ve adı daha önce pek çok farklı isimle geçen Murat Karabova, galericilik yapıyor.



Murat Karabova Ağustos'ta da Seda Sayan ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Ancak çiftin yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Seda Sayan, Murat Karabova'dan ayrılmasının nedeni etrafındakıilerin 'o adama dikkat et!' uyarılarında bulunması. Bir diğer iddia Murat Karabova'ya iki çocuğunun annesi ve hemşire olan eski eşi Aslı Sarıpınar'ın baktığı ve ikilinin yeniden bir araya gelmesinin iddia edilmesi.