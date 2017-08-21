Murat Dalkılıç isyan etti: Eser'i böyle bir şeye alet etmek neden?

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Merve Boluğur’la iki yıl süren evliliklerini noktalama kararı aldıklarını yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Haklarında çıkan ayrılık iddialarını sürekli yalanlayan Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, sonunda iddiaların gerçek olduğunu, evliliklerinin boşanma noktasına geldiğini paylaştı.

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın ayrılığının arkasında Eser Yenenler'in etkili olduğu iddia edilmişti. Çıkan haberler karşısında sessizliğini koruyan Eser Yenenler'e arkadaşı Murat Dalkılıç sahip çıktı.

Dalkılıç sosyal medya hesabından: Eser'i böyle bir şeye alet etmek neden? Hiç üzülmüyor musunuz ya, böyle doğrusunu bilmediğiniz haberleri yazarken?' açıklamasını yaptı.





İDDAYA GÖRE ESER KIZ ARKADAŞLARINI ÇAĞIRDI

UçanKuş'un iddiasına göre; Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç Çeşme'de bilinmeyen bir sebepten kavga etti. Eser Yenenler sakinleşmesi için Murat'ı evine davet etti. İlerleyen saatlerde kız arkadaşlarını da eve çağırdı. O geceden haberdar olan Merve Boluğur çılgına döndü ve boşanma kararı aldı.



