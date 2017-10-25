Murat Dalkılıç - İdil Fırat yakınlaşmasına baba engeli!

Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç'ın önce 'Soktuğu Duruma Bak' klibinde oynattığı Rus model Katerina Kos ile aşk yaşadığı konuşuldu. Ardından İdil Fırat ile bir gece kulübünde eğlendiği ve yakınlaşmaya başladığı iddia edildi.

İddialara göre, İdil Fırat, Levent’teki gece kulübü ‘La Boucherie’de sahne alan Murat Dalkılıç’ı izlemiş, ikili daha sonra Emirgan’daki gece kulübü ‘Gizli Kalsın’da eğlenmişti.

ÖNDER FIRAT KIZININ OYUNCU VE POPÇULARLA OLMASINI İSTEMİYOR

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; aşk iddiaları İdil Fırat’ın babası Önder Fırat'ı çıldırttı.

İdil Fırat oyuncu ve popçularla flört etmesine karşı çıkan babasını “Aramızda bir şey yok. Arkadaşız” diyerek sakinleştirdi.,

"OLURSA SAKLAMAM"

Murat Dalkılıç, İdil Fırat ile aşk yaşadığı iddialarına şöyle yanıt vermişti:

"Artık öyle bir şaşırıyorum ki cevap bile vermek istemiyorum. Şu an böyle bir şey olmasının mümkünatı yok. Saçma şeyler. Olduğu zaman hiç saklamadım zaten, yine olursa yine saklamam."