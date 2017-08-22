Murat Boz’la düet yapmak isterim

◊ Müzikle ne zaman tanıştınız?

- Müzikle ilk tanışmam anne karnındayken oldu diyebilirim. Müzisyen bir ailenin çocuğuyum. Daha bebekken sazlı sözlü ninniler söylenirmiş bana. Büyük ihtimalle müzik kulağım da böyle gelişti. 10 yaşında klavye çalmaya, 13 yaşıma geldiğimde düğünlerde şarkı söylemeye başladım. 18 yaşıma geldiğimde ise profesyonel sahne hayatım başladı. Sahne almadığım neredeyse mekan kalmadı.



◊ “O Ses Türkiye” yarışmasına katılmaya nasıl karar verdiniz?

- Benim için tamamen sürprizdi aslında. Kuşadası’nda yaşıyordum o günlerde. Yarışmanın Kuşadası seçmelerinin olduğu öğrendik. Arkadaşımın yoğun ısrarı ile seçmelere gittik. Elemelerden bir gün önce düğün salonunda söylediğim Selami Şahin’den “Ben Sevdalı Sen Belalı” şarkısını seslendirdim. Düğünde gelen yoğun ilgi benim o şarkıyı seçmeme neden oldu. Seçmelerden bir hafta sonra da programa davet edildim.



◊ Yarışma beklentilerinizi karşıladı mı?

- Yarışmaya katılan herkes gibi benim de beklentilerim vardı. Öncelikli amacım sesimi yarışma aracılığıyla daha büyük kitlelere duyurmaktı. Ben o konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. İlk program çekimimde dört değerli jüri üyesi de bana dönmüştü. Sevgili Ebru Gündeş sahneye gelip benimle düet yaptı. Yarışma boyunca halkımızın desteği ve yoğun ilgisini hep hissettim. Belki yarışmayı birinci olarak tamamlayamadım ama beklentilerimi karşıladığını düşünüyorum.





EBRU GÜNDEŞ BANA ÇOK DESTEK OLDU



◊ Siz Murat Boz’un takımında yarışmıştınız. Kendisiyle görüşüyor musunuz?

- Murat Boz’un takımında yarıştığım günden itibaren hep desteğini gördüm. Çok değerli bir insan, müzik adamı. Hep iyi şeyler yapmamı istedi. Benimle ilgili beklentileri beni motive ediyordu. Yarışmadan sonra görüşemedik ama takip ettiğini biliyorum. Bizim için çok emek verdi. İlk projem için düşüncelerini de merak ediyorum.



◊ Murat Boz ile düet yapmak ister misiniz?

- Tabii ki isterim. Farklı olabileceğini düşünüyorum. İleride ne olacağını kim bilir?



◊ Yarışmadan sonra hayatınızda neler değişti?

- Aslında ben farkında olmadan hayatımda bazı şeyler değişti. Her şeyden önemlisi müzik çevrem genişledi. Daha çok sahne almaya başladım. Sahnemi izlemek için yurtdışından gelen dinleyicilerim oldu. Sanat camiasından birçok sanatçı arkadaş edindim. Beni sahnelerine davet ettiler. Konserlerime konuk oldular. Daha ne isteyeyim ki?



◊ Sektörde en çok hangi isimlerden destek gördünüz?

- Öncelikle Ebru Güneş diyebilirim. Kendisinin takımında yarışmamama rağmen yarışma boyunca çok destek oldu bana. Yarışma esnasında yaptığımız düet beni o hafta oylamada birinci yaptı. Bir anda halkın gönlüne yerleştim. En çok desteğini hissettiğim diğer bir sanatçı arkadaşım da Derya Uluğ oldu. İlk single çalışmamı yapmaya karar verdiğim andan projeyi sizlerle paylaşana kadar geçen o sürede benim tüm heyecanımı paylaştı. Keza Asil Gök, Fettah Can, Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır, Deniz Erten, Yılmaz Morgül, Yaşar İpek de bana destek olan isimlerden.









BÜYÜK BİR PROJEM VAR



◊ Ünlü isimlerle aranızda geçen unutamadığınız bir anınız varsa anlatabilir misiniz?

- Sevgili Derya Uluğ geçenlerde beni bir konserinde sahneye davet etti. Biz o gün ilk kez “Sen Maşallah”ı sahnede birlikte seslendirdik. Öyle yoğun bir ilgiyle, coşkuyla karşılaştık ki, işte o zaman duyduğum büyük heyecanımı bastırabildim. Derya’nın “Sen Maşallah”ta bana eşlik ettiği nakarat bölümleri şarkımıza ayrı bir tat kazandırdı diyebilirim.



◊ Derya Uluğ ile yollarınız nasıl kesişti?

- Derya Uluğ ile çok eskiden, İzmir’den tanışıyoruz. Bu projeyle onu daha da yakından tanıma fırsatı buldum. Çok değerli bir insan.



◊ Single’dan sonra başka projeniz var mı?

- Olmaz mı! Büyük bir projem daha var. Ters köşe yapacağım. Kasım ayı gibi paylaşmayı planlıyoruz.

KIBRIS iKiNCi VATANIM

◊ Derya Uluğ ile klipte de kamera karşısına geçtiniz. Nasıl bir video klip oldu?

- Stüdyoda şarkının son halini dinlemek için buluştuğumuzda böyle bir fikir ortaya attım. Ama ne yalan söyleyeyim benim için büyük bir sürpriz oldu. Derya’yı sette gördüğüme inanamıyordum. Gerçekten bu devirde kimse kimseye böyle destek olmaz. Sesi gibi kalbi de çok güzel. Video klibimizi Bedran Güzel yönetmenliğinde Kıbrıs’ta çektik. Uzun yıllardır Kıbrıs’ta sahne aldığım için özellikle Kıbrıs halkı tarafından büyük destek görüyorum. Çekimler sırasında bizi ziyarete gelip iyi dileklerde bulundular. Kıbrıs ikinci vatanım diyebilirim.