Murat Boz'dan samimi açıklamalar: 'Acun beni Hülya'ya sormuş...'

“Sahneye çıkmaya, şarkı söylemeye korkardım.”

14 yaşına kadar sahne çıkmaya korkardım. İlk söylediğim şarkı Kayahan'dan "Yemin Ettim" oldu. Şarkıcılıktan çocukluğumdan bu yana hep korktum. Şarkıcı olduğum için önce anneme; sonra babama dua ediyorum. Beni Murat Boz yapan onlardır. “Babam futbolcu olmamı istiyor, annem müzisyen olmamı istiyordu.”

Türk halkının beni tanımasında müziğim ön planda tabi ki ama en önemli mecra "O Ses Türkiye", "Acun Ilıcalı" ve "Hülya Avşar" olmuştur.



“Hülya Avşar sayesinde O Ses Türkiye’de jüri üyesi oldum.”

Murat Boz, "O Ses Türkiye" kadrosuna katılmasında Hülya Avşar'ın önemli bir rolü olduğunu açıkladı. Acun'un "Murat, O Ses'te olsun mu?" sorusu üzerine Hülya Avşar'a danışmış. Zehra'nın ve arkadaşlarının Murat Boz hayranı olması nedeniyle Murat Boz, O Ses Türkiye’de jüri üyeliğini almış. Murat Boz bu açıklamayı yaptıktan sonra “beni tanımalarına neden olan şey "Acun" , "O Ses" ve "Hülya Avşar"dır” diyor ve 6 sezondur ekrana gelen yarışmanın karakteriyle ilgili gerçek bilgileri verdiğini söylüyor.

“Tarkan'la anılmaktan şikayetçi değilim”

Tarkan beni sahneye çıkardı. Murat Boz, bir dönem vokalistliğini yaptığını ve kendisini müzik dünyasında tanımamıza neden olan Tarkan’la ilgili de konuştu. Boz “Tarkan ekmeğini yediğim bir insan, benim için değeri yüksek. Ben vokalistliği meslek olarak düşünüyordum. Azerbaycan konserinde Tarkan beni sahneye çıkardı. "Asla" şarkısını söyletmişti. O şarkıyı söylememle birlikte o sahne, alkışlar, çok etkiledi ve ben de yolumu değiştirdim.

Murat Boz'dan şoke eden itiraf! “Aslı’yı kıskanıyorum”

Aslı’yı kıskanmaya hakkım var ama bir şey demeye hakkım yok. Onun mesleği olduğu için kıskanamam. Aslı, beni hayranlarımdan kıskanmıyor ama...

Hülya Avşar'dan öpüşme sahneleriyle ilgili tarihi itiraf

'Beğendiğim kişiyle öpüşme sahnem olduğunda sete koşa koşa gidiyordum"

O sahnenin çekileceğinin bir gün öncesinden kalbim çarpmaya başlıyordu. Hele o öpüşme sahnesi beğendiğin kişiyle olacaksa sete koşa koşa gidebiliyorsun. Yönetmen geliyor yanına; sahneyi anlatıyor size, biz de "aman boş ver işimizi yapıyoruz" diyoruz ama yalan söylüyoruz tabi ki. O kadar çok heyecanlıyız ki...

Oyunculukta kendimi hiç olmadığı kadar özgür hissediyorum

Murat Boz, 24 Kasım'da "Kardeşim Benim 2" filminin vizyona gireceğini, oyunculuğu sevdiğini söyledi. “Başka karaktere girdiğim zaman kendimi çok özgür hissediyorum. 11 yıldır sektörün içindeyim hiç bu kadar özgür biri hissetmemiştim”

“Sabahları huysuz olurum”

“Sabahları huysuz kalkarım, enerjim hiç olmaz. Kendimi o enerjiden çıkartmak için kahvaltı yaparım. bu kötü enerjim 3 saat sürer. Sabah kahvaltıdan sonra spor yaparım. Sporla birlikte enerjim hemen değişir.”

“En imrendiğim kişiler "vurdumduymaz kişiler". Ben umursamamayı başaramıyorum. Yaşadığım sorunları hemen içime alıp problem yapıyorum. Yatağa girerim, 1 saat uyuyamam. Bugüne kadar dayandıysam demek ki baş edebiliyorum, diyorum kendime”

Seyirciyle aramda mesafe olmasından hoşlanmam. Önümde bariyer olmasını istemem. Göz temasımın olmasını isterim, beni hayranlarımla kurduğum göz teması besliyor.