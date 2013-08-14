Murat Boz yollarda!

Yeni neslin en gözde starı Murat Boz’un tam 12 şehri gezeceği “Yedigün Yaz Konserleri” eğlencesi, Bursa’daki muhteşem konserle başladı. Murat Boz, konser alanını dolduran 35 bin hayranıyla şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

04 Eylül tarihine kadar devam edecek olan “Yedigün Yaz Konserleri” eğlencesi Bursa’nın ardından İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Elazığ, Kayseri, Konya, Ankara, Eskişehir, Samsun ve İstanbul’da olacak. Murat Boz’un muhteşem performansının yanı sıra Yedigün’ün de eğlenceli ve sürprizlerle dolu dünyasını sunacağı Yedigün Yaz Konserleri ile yazın coşkusu tüm Türkiye’yi saracak.

7’den 77’ye herkesin davetli olduğu bu coşkunun anahtarı ise Yedigün şişelerinde ve kutularında! Murat Boz’un kıpır kıpır şarkılara eşlik etmeniz için tek yapmanız gereken şey, herhangi bir renkten 3 Yedigün plastik kapak ya da 2 yeşil Yedigün açma halkasını toplamak! Toplanan kapak ve açma halkaları karşılığında ise biletler, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Samsun, Elazığ ve Adana’daki Carrefour’lardan; Konya’da Adese, Kayseri’de Beğendik, Gaziantep’te de Oli’lerde!

Yedigün ile tam 12 şehir gezip, 300 kişilik dev bir ekiple toplam 7000 kilometre yol yapacak olan yeni neslin en gözde starı Murat Boz, Yedigün ile hangi şehirdeysen orada olacak, eğlence doruğa çıkacak.

14 Ağustos – İzmir – İzmir Arena

16 Ağustos – Antalya – Konyaaltı 15 No’lu Baki Beach

18 Ağustos – Adana – Carrefour AVM Açık Otopark Alanı

20 Ağustos – Gaziantep – Demokrasi Meydanı

22 Ağustos – Elazığ – Fırat Üniversitesi Şenlik Alanı

24 Ağustos – Kayseri – Kurşunlu Otoparkı

26 Ağustos – Konya - Kulesite AVM Otopark Alanı

28 Ağustos – Ankara - Cepa AVM

31 Ağustos – Eskişehir –Neoplus Outlet Açık Otopark Alanı

02 Eylül – Samsun – Batı Park

04 Eylül – İstanbul – Küçük Çiftlik Park

Opel, Burger King ve Carrefour’un katkılarıyla gerçekleşecek “Yedigün Yaz Konserleri” için tüm detaylara www.yedigunyazkonserleri.com adresinden ulaşabilirsiniz.