Murat Başoğlu hakkında şoke eden iddia

Murat Başoğlu'nun dünyaca ünlü bir arkadaşlık sitesinde kendisini Alejandro Hernandez olarak tanıttığı iddia edildi. Hesap sahibi kendisini 43 yaşında İspanyolca ve Katalanca bilen İngilizce öğrenen biri olarak tanıtıyor.





İspanyol Alejandro Hernandez adını kullanarak dünyanın dört bir yanında arkadaşlar arayan bu hesabın açıklama kısmına 'boşandım ve bir oğlum var' mesajını yazması dikkatlerden kaçmadı.