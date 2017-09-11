Murat Başoğlu ve Hande Bermek anlaşmalı boşanıyor

NEDEN BU KADAR BEKLEDİ?
Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu’yla teknede öpüşürken görüntülenmesinin ardından gözler ünlü sunucunun 14 yıllık eşi Hande Bermek’e çevrilmiş, Bermek “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklamasını yapmıştı. Bu sözler ve olayın ardından çiftin Bodrum’daki yazlıklarında birlikte kalması, boşanmayacakları şeklinde yorumlandı. Ancak Bermek’in sessiz sedasız boşanmak istediği, bu nedenle bir süre beklediği ortaya çıktı.
Burcu Başoğlu
VELAYET ANNEDE KALACAK
Murat Başoğlu ve Hande Bermek, boşanma konusunda anlaşmaya vardı. Çiftin evliliği bu hafta içinde resmen sona erecek. Duruşma, gözlerden uzak olması istendiği için Kuşadası Adliyesi’nde görülecek. Bermek’in avukatlığını, “ünlülerin avukatı” olarak tanınan Aslı Hatemi yapacak. Hazırlanan boşanma protokolü gereği çiftin ortak aldıkları bir ev ve araba, Hande Bermek’in olacak. 13 yaşındaki oğullarının velayetini de Bermek alacak. Anne oğul, Bodrum’da yaşamaya devam edecek.
Hande Bermek’in skandal ilişkiyi öğrendiği anda boşanma kararı aldığı, ancak 13 yaşındaki oğlunun yaşananlardan olumsuz etkilenmemesi için eşiyle aynı evde kalmaya devam ettiği söyleniyor.
Hande Bermek ve Murat Başoğlu’nun Bodrum’da birlikte kaldıkları evin, Bermek’in bir süre önce vefat eden annesine ait olduğu öğrenildi. Alyansını çıkarmadığı haberleriyle gündeme gelen Bermek’in taktığı yüzüğün de annesine ait olduğu ortaya çıktı.
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