Hande Bermek: Murat'ın bir sürü güzel huyu var

İşte skandalın kahramanı Murat Başoğlu'nun 27 Nisan 2015'teki programda yaptığı o açıklamalar...

- Hande ile bir tv programında tanıştık. Sonra programı izledim, kıza yazmışım resmen...

- Hande her şeyime karışıyor ve ben hepsine gıcık oluyorum. Total yani.

- Bizde saat 00.00 oluyor evde herkes yatıyor. Belki ben biraz daha televizyon izlemek istiyorum!

- Bazen çözemediğim şeyler oluyor. Bir insan nasıl her seferinde aynı tepkiyi verebilir?

- Hande'yi duşakabine benzetiyorum. Oraya girdiği zaman başka bir dünyaya geçmiş gibi. Sanki ışınlıyorlar hatunu. Çıkmaz abi. O banyodan 4 saat çıkmaz. Fena bir durum.

- Bekar adama tavsiyem 'arkadaş evlenme'... Yada 'evlen sen de gör, bu güzellikleri yaşa(!)' Yaşanacak çok güzel şeyler var...

- Kıskanıldığımda 'hala yakışıklıyım', 'hala beni beğenen var' durumu ortaya çıkıyor, güzel oluyor...

- İçimde bir kadın var. Çok alışveriş yaparım. Hande bir şey almaz, ona da ben alırım. O ideal kadın aslında ben bozuğum. Keşke ben de öyle olsam.

- Ev ekonomisini, her şeyi Hande idare ediyor. Ben sadece çalışıyorum. Parayı hiç görmedim. 'Bir şey alayım mı?' diye sorarım... Mesela 'araba alayım mı?'

- Ek kartla yaşıyorum. Bir de maaşım var.

- Hande acayip soğukkanlı bir kadın.

"MURAT'IN BİR SÜRÜ GÜZEL HUYU VAR'

Hande Başoğlu ise eşiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Sene 99 falan. O zamanlar cep telefonları çok moda. Bununla ilgili bir programa benim babam davetli. Sunucu da tabii ki Murat Başoğlu. Babam o davete gitmedi, 'Sen gider misin Hande, ayıp olmasın' dedi, beni gönderdi. Murat beni görüğü için hiç hoşlanmadı çünkü babamı bekliyordu. 'Kendi gelecekti, kızını niye gönderdi ki?' durumu oldu. Sonra biz çok keyifli bir davet geçirdik. Bir kaç kere daha bir araya geldik. Sonra Murat ortak arkadaşlarımızdan telefonumu almış. 'Sinemaya gideli, yemek yiyelim' falan dedi. O dönem yurt dışındaydım. Dönüşte buluştuk. Murat'ın bir sürü güzel huyu var. En kötü huyu ise çabuk sinirlenmesidir."



HANDE BERMEK KİMDİR?

Murat Başoğlu'nun eşi olarak tanınan Hande Bermek, TFF eski Asbaşkanı, TFF Yönetim Kurulu eski Üyesi ve Milli Takımlar eski Sorumlusu Ayhan Bermek’in kızıdır. Kariyerini iş dünyasında sürdüren ve babasının izinden giden Hande Bermek, 1999 yılında tanıştığı Murat Başoğlu ile 4 yıl süren beraberliğini 2003 yılında nikah masasına taşıdı. İkilinin bu evlilikten Can isminde bir oğlu var.

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