Murat Akyer kimdir? Ne iş yapmaktadır?

Murat Akyer, Nursel Ergin ile olan nişan merasiminin ardından merakla araştırılmaya başlandı. İstanbul doğumlu olan ve medya alanında çalışan Murat Akyer, Nursel Ergin ile ilk adımı attı.
'Var mısın Yok musun' programı ile şöhreti yakalayan Nursel Ergin evlilik yolunda ilk adımı attı.
Bir süredir aşk yaşayan Nursel Ergin ve iş adamı Murat Akyer nişanlandı.
Çift, mutlu günlerine ait fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ergin, fotoğrafların altına şu notu düştü:
"Biz erdik muradımıza siz çıkın kerevetine... Yanımızda olan dostlarımıza teşekkür ederim"
MURAT AKYER DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Nursel Ergin ile yaşadığı iddia edilen ilişki konusunda geçmiş dönemde açıklama yapan Murat Akyer, şu açıklamalara yer vermişti:
"17.10.2016 Pazartesi günü, Star TV’de yayımlanan 'Duymayan Kalmasın' adlı programda "Nursel'in Mutfağında Yasak Aşk" başlıklı bir haber yayımlanmış olup bu haberde gerçeğe aykırı, incitici ve kişilik haklarımızı ihlal eden bilgi ve ifadelere yer verilmiştir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki; Kamer Odabaşı Akyer'e Şubat 2016 tarihinde teşhisi konulmuş olan 'Lenfoma' hastalığı çok başarılı bir tedavi süreci sonrasında Mayıs 2016 tarihinde tamamen yok olmuş ve kendisi o tarih itibariyle tamamiyle sağlığına kavuşmuştur, tedavi sürecinde Murat Akyer, eşinin ve çocuklarının yanından hiç bir zaman ayrılmamış, bu zorlu süreçte eşine maddi ve manevi yönden gereken her türlü desteği vermiştir. Dolayısıyla Kamer Hanımın hastalığının halen devam etmekte olduğu hususu kesinlikle doğru değildir.
Bu sancılı süreç sonunda taraflar Temmuz 2016'da müştereken ayrılık kararı almışlar, Eylül 2016 tarihinde ise anlaşmalı olarak boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuşlardır. 26 Ekim tarihine atılı bulunan duruşmada kağıt üzerinde baki olan bu evlilik hukuken de son bulacaktır. Tüm bunların yanı sıra Murat Akyer'in, Nursel Ergin'e Maslak'ta bir rezidans dairesi tuttuğu ve bu dairede onunla birlikte yaşamakta olduğu haberi de hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."
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