“Mur”dan gelen kahve

Adını Arapça acı anlamına gelen “mur” sözcüğünden alan kahvenin müthiş bir ritüeli vardır. Mırra için özel bir kahve çekirdeği gerekmiyor ama çekirdeğin kaliteli bir kahveye ait olması şart. Yeşil kahve çekirdekleri kahve tavasında, uzun saplı özel bir kaşıkla ve hafif ateşte kavruluyor.

Sonra, sıra geliyor kahvenin dövülmesine. Bu iş için genellikle ağaçtan yapılan dibekler kullanılıyor. Türk kahvesinden biraz kalın dövülen kahvenin kaynatma işlemine geliyor sonra sıra. Birkaç kez köpürtülerek kaynatılan kahve telve haline geliyor, tekrar su ilave ediliyor ve elde edilen bu şerbet mırra için özel yapılmış güğüme konuyor. Üzerine iki-üç kilo kahve ilave edilen şerbet tekrar kaynatılıyor. Ateşten alınan kahvenin soğuması beklenip telvesiyle karışmamasına özen gösterilerek mutbak adı verilen başka bir güğüme aktarılıyor. Şerbet eklenerek bir kez daha kaynatılan mırranın soğuması bekleniyor. Cezveye doldurulan mırra küçük fincanlarda ikram ediliyor.

Mantarlı çoban kavurma

Kuzu eti ve zeytinyağı orta boy bir tencereye koyulup sürekli karıştırılarak 5-6 dakika kendi suyuyla kavrulduktan sonra suyunu çekinceye kadar pişirilir. Küp küp doğranmış soğan ve sarmısak etlerin üzerine ilave edilir.

Sürekli karıştırılarak 3-4 dakika daha kavrulur. Üzerine doğranmış yeşil biberler ve domates eklenip 3-4 dakika daha pişirilir. Ortadan ikiye bölünmüş mantarlar ve bezelye de ilave edilip 2 su bardağı sıcak su, tuz ve karabiber de katılır ve tencerenin kapağı kapatılır.

Kısık ateşte, etler iyice yumuşayıp suyunu çekinceye kadar pişirilir. Yanında pilavla servise sunulur.

NOT: İstenirse Ege bölgesinin bazı yörelerinde olduğu gibi üzerine yoğurt ilave edilebilir.