Münir Özkul’un eski eşi Suna Selen kimdir?

Münir Özkul’un meslektaşı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Suna Selen, 1 Temmuz 1939’da doğdu. Beşiktaş Atatürk Lisesi ve Beşiktaş Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Suna Selen, Devlet Tiyatrosu oyuncusudur. Aynı zamanda sanat yönetmenliği yapmakta olup, üniversitede 1 yıl Akademi Resim, 1 yıl Hukuk, 1 yıl Felsefe-Sosyoloji eğitimi almıştır. Birçok sinema filmi ve dizide rol almıştır. Suna Selen en son, Zincirbozan filminde Rahşan Ecevit'i canlandırmıştır. Sanatçı, Çasod üyesidir. Münir Özkul ve Güner Sümer'le bir süre evli kalmıştır. Oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un ve oyuncu Sinan Sümer'in annesidir. Yazar Fatma Aliye Hanım'ın torunudur. Bir dönem modellik yapmıştır.

Suna Selen'in Ödülleri



1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler

5. Ankara Film Festivali, 1993, Yardımcı kadın oyuncu, Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri

22. İstanbul Film Festivali, 2003, En İyi Kadın Oyuncu Gönderilmemiş Mektuplar