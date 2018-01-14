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    Münbiç'te terör örgütü YPG protesto edildi

    Hürriyet Haber
    14.01.2018 - 15:38 | Son Güncelleme:

    Münbiç'te esnaf terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin düzenlediği cinayetlere karşı kepenk indirdi .

    Suriye'nin Halep ilinde terör örgütü YPG'nin işgalindeki Münbiç esnafı, örgütün iki genç sivili işkence ederek öldürmesini kepenk kapatarak protesto etti. Terör örgütü ise protestoya destek veren bazı iş yerlerinin kepenklerini kırdı

    Sosyal medya üzerinden yapılan kepenk kapatma çağrılarına sessiz kalmayan ilçe merkezindeki esnafın neredeyse tamamına yakını iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü üyeleri, ilçedeki eyleme destek veren bazı iş yerlerinin kilitlerini ve kepenklerini kırarak yeniden açtı.  Geçen yıl 5 Kasım'da da Münbiçli esnaf, örgütün bölgedeki gençleri zorla silah altına almaya çalışmasına tepki amacıyla iş yerlerinin kepenklerini indirmişti.

    YPG 2 SİVİL GENCİ İŞKENCEYLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

    Münbiçliler, perşembe günü YPG'nin işkence ederek öldürdüğü 25 yaşındaki Hannan El-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan adlı sivillerin cesetlerini bulmuştu. Olayın duyulmasının ardından cuma namazından sonra da Münbiçli yüzlerce sivil, YPG'yi protesto etmiş, örgütün kenti terk etmesini ve suçluların teslim edilmesini istemişti.

    Etiketler: haberler , son dakika , Son dakika
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