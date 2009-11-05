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    Mumbai Türk filmiyle açılıyor

    Hürriyet Haber
    05 Kasım 2009 - 10:52Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 17:30

    Hindistan'da düzenlenen Mumbai Uluslararası Çocuk Film Festivali, yönetmen Atalay Taşdiken'in "Mommo" adlı filmiyle 6 Kasım'da açılacak.

    Festivalin açılışında senaryosunu yazan Atalay Taşdiken'in yönetmenliğini de üstlendiği, 8 uluslararası ve 3 ulusal ödüle sahip ilk uzun metrajlı filmi "Mommo" seyirciyle buluşacak. Yönetmen Atalay Taşdiken ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de açılışta Hint sinemaseverlerle bir araya gelecek. Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali Generation Bölümü'nde yapan "Mommo", İran Hamedan Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen", Adana Altın Koza Film Festivali'nde, "Seyirci Jürisi En İyi Film" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Nürnberg Türk-Alman Film Festivali'nde de "En İyi Film" ve "Seyirci Jürisi En İyi Film", Ermenistan'daki 5. Yarevan Çocuk Filmleri Festivali'nde "En İyi Film", Arjantin'de yapılan 8. Uluslararası Neuveda Mirada Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "Jüri Özel Ödülü", Erzurum Dadaş Film Festivali'nde "En İyi Film" ile UNICEF tarafından verilen "En İyi Çocuk Hakları Filmi" ödülü kazandı. "Mommo", ödül töreni 26 Kasımda gerçekleştirilecek Asya Pasifik sinema Ödülleri'nde de yarışacak. Yönetmen Atalay Taşdiken'in, gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkarak iki kardeşin hikayesini beyaz perdeye taşıdığı filmin baş rollerini 7 yaşındaki Elif ve 9 yaşındaki Mehmet Bülbül paylaşıyor. İki kardeşin birbirine tutunarak ayakta kalma hikayelerini anlatan filmde, Mete Dönmezer, Mehmet Usta ve Mustafa Uzunyılmaz rol alıyor

    Etiketler: Film , Uluslararası Film Festivali , Sinema
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