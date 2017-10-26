Multitasking sandığınız kadar iyi bir şey olmayabilir!

Multitasking nedir?

Öncelikli olarak multitasking'in ne olduğunu tam anlamıyla açıklayalım. Multitasking iki kelimeden oluşmaktadır; multi ve tasking. Yani Türkçe karşılığı olarak çoklu görev diyebiliriz. Yani bir işi yaparken, başka bir yandan ekstra bir iş daha yapmak olarak açıklanabilir. Yani bilgisayarda bir işle uğraşırken ekstra olarak telefonla konuşmak gibi. Peki multitasking’in zararları nelerdir? Gelin hep birlikte bakalım.

İşlerin hızlanmasından çok yavaşlaması

Birçoğumuz multitasking eylemini hızlanmak içi yapıyoruz. Çünkü asıl işimizi yaparken, ekstra bir iş sıkıştırarak her şeyin çok daha çabuk biteceğine inanıyoruz. Fakat bu durum tam tersi yönde sonuçlar veriyor. Birden fazla şeye verilen dikkat hızın yarı yarıya düşmesine neden oluyor.

Basit hatalara sebebiyet veriyor

İşlerin hızlanmasından çok yavaşladığı gerçeği bir kenara dursun, multitasking eylemi ile birlikte hiç beklenilmeyen hatalar yapılıyor. İkinci bir eylemin beyine iletilmesi beyine ‘Düşünme süren yok’ demek ile aynı anlamı taşıyor. Yani çok basit ve kolay bir şekilde yapacağınız bir işlemi hata ile sonuçlandırıyorsunuz.

Beynin yanılması

İnsan beyni tek bir işe odaklanacak şekildedir. Bu yüzden ikinci yapılan işe başlanıldığı zaman beyin tamamen ona yoğunlaşmaktadır. İkinci bir eylemin beyine iletilmesi işlemi beyinde dopamin salgılanmasını sağlar. Bu hormonun salgılanması, ikinci yapılan işin bir ödül olarak algılanmasına sebebiyet verir ve ikincil eylemler alışkanlık haline gelir. Yani beyin sürekli olarak ikinci bir iş yapmak ister. Bu açıdan multitasking oldukça zararlıdır.

Verim düşüyor

Veriminiz büyük ölçüde düşüyor. Yapılan araştırmalar, multitasking’in %40 oranında verimi düşürdüğü sonucunu ortaya koymuş. Odaklanma, yavaşlama ve hata etmenlerini bir araya getirdiğimiz zaman multitasking'in verim düşürdüğü gerçeği açıkça ortaya çıkıyor.

Stres

Multitasking yapmak; yavaşlama, stres yaşama ve hata yapma ile birlikte stresli bir ruh haline bürünmenize neden oluyor. Çünkü elinizdeki iş bir türlü bitmiyor ve gerilmeye başlıyorsunuz. Böylece daha stresli bir yapınız oluyor. Multitasking'in aksine işlerinizi tek tek tamamlayarak ve yoğunlaşarak yapmanızı öneririz.