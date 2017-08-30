MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Mülteciyi THY pilotu kurtardı

    Mülteciyi THY pilotu kurtardı

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 11:53 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 11:53

    İngiltere’nin Heathrow Havalimanı’ndan kalkacak bir THY uçağına, Afgan bir mülteci zorla sınır dışı edilmek üzere bindirilmek istendi. Ancak THY pilotu, mültecinin hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek kalkış yapmayı reddetti.

    Geri dönerse Taliban’ın kendisini öldüreceğini söyleyen 22 yaşındaki Afgan mülteci Samim Bigzad’ın İngiltere'de kalma başvurusu kabul edilmedi ve Bigzad’ın ülkesine zorla gönderilmesine karar verildi. Yetkililer, Bigzad’ı İstanbul aktarmalı Afganistan’a götürecek uçuş için Heathrow’a götürdü. THY uçağının tünelinde üç güvenlik görevlisinin gözetiminde uçağa götürülen Bigzad, “Afganistan’da öldürüleceğim” diyerek ağlamaya ve bağırmaya başladı.

    Bu sırada devreye THY pilotu girdi. Tünelde güvenlik güçlerinin karşısına çıkan pilot, “Onu götürmeyeceksiniz. Uçmuyorum. Birinin hayatı tehlikede” dedi. Pilotun kesin tavrı sonucu görevliler mülteciyi geri götürdü. Kalkış ise 45 dakika gecikti.

    PİLOTUN YETKİSİ VAR

    İnsan hakları aktivistleri bir süredir Bigzad’ın geri götürülmesine karşı kampanyalar yapıyordu. Son olarak uçağa binecek yolcuları durumdan haberdar ederek tepki göstermelerini amaçladılar. Pilotun tavrı ise sürpriz oldu. Aktivistler, THY pilotuna teşekkür etmek istediklerini ancak ismini bilmediklerini söyledi.

    Avrupa Birliği havacılık kurallarına göre bir uçakta kimin seyahat edip edemeyeceğine karar vermede pilotların tam yetkisi var.

    Etiketler: Pilot , THY , Afgan mülteci , Afganistan , ingiltere
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri