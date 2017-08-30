Mülteciyi THY pilotu kurtardı

Geri dönerse Taliban’ın kendisini öldüreceğini söyleyen 22 yaşındaki Afgan mülteci Samim Bigzad’ın İngiltere'de kalma başvurusu kabul edilmedi ve Bigzad’ın ülkesine zorla gönderilmesine karar verildi. Yetkililer, Bigzad’ı İstanbul aktarmalı Afganistan’a götürecek uçuş için Heathrow’a götürdü. THY uçağının tünelinde üç güvenlik görevlisinin gözetiminde uçağa götürülen Bigzad, “Afganistan’da öldürüleceğim” diyerek ağlamaya ve bağırmaya başladı.

Bu sırada devreye THY pilotu girdi. Tünelde güvenlik güçlerinin karşısına çıkan pilot, “Onu götürmeyeceksiniz. Uçmuyorum. Birinin hayatı tehlikede” dedi. Pilotun kesin tavrı sonucu görevliler mülteciyi geri götürdü. Kalkış ise 45 dakika gecikti.

PİLOTUN YETKİSİ VAR

İnsan hakları aktivistleri bir süredir Bigzad’ın geri götürülmesine karşı kampanyalar yapıyordu. Son olarak uçağa binecek yolcuları durumdan haberdar ederek tepki göstermelerini amaçladılar. Pilotun tavrı ise sürpriz oldu. Aktivistler, THY pilotuna teşekkür etmek istediklerini ancak ismini bilmediklerini söyledi.

Avrupa Birliği havacılık kurallarına göre bir uçakta kimin seyahat edip edemeyeceğine karar vermede pilotların tam yetkisi var.