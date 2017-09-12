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    Mülteciyi hastaneye götürmeye hapis

    AA
    12.09.2017 - 10:58 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 10:58

    Fransa’da Eritreli üç kadını aracına alarak hastaneye götürdüğü gerekçesiyle bir öğretim üyesi hakkında iki ay ertelenmiş hapis cezası verilmesine hükmetti.

    AIX en Provence İstinaf Mahkemesinde görülen davada, geçen yıl 18 Kasım’da Turbie kenti yakınlarındaki otoyol gişelerinde Eritreli 3 kadını taşıdığı için gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan öğretim üyesi Pierre-Alain Mannoni’nin, salıverilmesine yapılan itiraz karara bağlandı. Mahkeme, Mannoni’yi ‘oturma izni olmayan birini barındırmak ve seyahatine yardım etmek’ suçundan iki ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı.
    Yerel Nice Matin gazetesinde yer alan habere göre, Mannoni, suçlamayı ve kararı haksız bulduğunu belirterek, temyize gideceklerini açıkladı.
    “Kendim için değil, savunduğumuz değerler için bu karara itiraz edeceğim” diyen Mannoni, hasta, yaralı ve yardıma muhtaç kişilere kayıtsız kalmamanın bir vatandaşlık görevi olduğunu dile getirdi.
    Kendisinin bu yönde eğitim aldığını ve çocuklarına da aynı eğitimi verdiğini belirten Mannoni, “Değerlerimizle çatışan bu kararı anlayamıyorum” dedi.
    Çiftçi Cedric Herrou da geçen ay aynı gerekçeyle dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Etiketler: Pierre-Alain Mannoni , FRANSA , sığınmacı , Ceza , yardım
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