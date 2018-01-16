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    Haberler >Dünya>Mültecileri döven polisler cezalandırılacak

    Mültecileri döven polisler cezalandırılacak

    AA
    16.01.2018 - 19:15 | Son Güncelleme:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin kuzeyinde Calais’de 2016 yılında dağıtılan ‘Jungle’ sığınmacı kampının bir daha oluşmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini söyledi.

    CALAIS kentinde güvenlik güçlerine konuşma yapan Macron, bu kentte yasa dışı geçişin mümkün olamaması için her şeyin yapıldığını ve bu şehrin İngiltere’ye geçmek için bir kapı olmadığını belirtti. Calais’de iki yıl önce dağıtılan Jungle sığınmacı kampının bir daha oluşmasına hiç bir şekilde izin vermeyeceklerini ifade eden Macron, bu bölgede yasa dışı oluşumları engelleyeceklerini aktardı. Macron, polislere, sığınmacıların özel eşyalarını ellerinden almaması konusunda uyarıda bulundu.

    YİYECEKLERİ DEVLET DAĞITACAK
    Polislerin, sığınmacılara şiddet uygulaması ve biber gazı kullanmasına izin veremeyeceğini vurgulayan Macron, polisin buna başvurması durumunda cezalandıracağını ifade etti.
    Macron, Calais kentinde bulunan sığınmacılara dağıtılan yiyeceklerin artık devlet tarafından dağıtılacağını söyledi.

    İKİ YIL ÖNCE KAPATILMIŞTI
    Calais’de Jungle olarak bilinen ve yaklaşık 8 bin kişinin kaldığı sığınmacı kampı sağlık koşullarının yetersizliği gerekçe gösterilerek 2016 yılının ekim ayında dağıtılmış, sığınmacıların bir kısmı ülkenin çeşitli yerlerindeki geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiş, bazıları Calais’ye geri dönmüştü.

    Etiketler: mülteci döven polise ceza , fransa
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