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    ‘Mültecileri askeri kışlaya hapsedelim’

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    05.01.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:

    Avusturya’da hükümet ortağı aşırı sağcı parti FPÖ’nün lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache, mültecilerin boş askeri kışlalara doldurulmasını, akşam da belirli saatten itibaren kışlada toplanmalarını önerdi.

    ORF televizyonunun Wien Heute programına konuşan Strache, ilticacıların yerleşim yerlerine yerleştirilmesinin bir felaket olacağını savundu ve “Akşam belirli bir saatten sonra hepsinin kışlaya tekrar dönmesi gereken bir düzenleme geçmişte de tartışıldı” dedi.
    Strache, bu içeri hapsetmek olmaz mı sorusuna “Hayır hapsetmek değil. Bir düzenin olması gerekir. İltica başvuruları inceleninceye kadar. Toplumda bu konuda sorunlar yaşandığı bilinen bir şey” yanıtını verdi.

    UYUM DEĞİL HAPİS
    Başbakan Yardımcısı Strache’nin mültecileri kışlalara kapatma önerisine, muhalefet tepki gösterdi. Viyana Belediyesi’nin uyum sorumlusu Jürgen Czernohorsky, “Strache uyum yerine hapsetmek istiyor” dedi ve Başbakan Kurz’un buna karşı tavrını merak ettiğini söyledi. Kurz ise bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.
    Yeni hükümet programı, mültecilerin üzerindeki paraya el konulmasını, cep telefonlarının belirli bir süre güvenlik birimleri tarafından incelenmesini öngörüyor.

    Etiketler: AVUSTURYA , mülteciler
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