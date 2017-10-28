Mültecilere gelince ses tonu değişiverdi

ÖNCE AB, ardından çevre konularında hemfikir olamayan taraflar, göç ve mülteci başlıklarında da farklı pozisyon aldı. Tartışmalar zaman zaman kavga boyutunu aldı. Karşılıklı birbirine çıkışan tarafların tutumu horoz dövüşüne benzetildi.

İklim, çevre, göç ve mülteci politikalarının ele alındığı toplantı 11 saat sürdü. Dört parti temsilcileri de karşılıklı suçlamalarda bulundu. Tartışmaları yatıştırmak için Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir’in, “Önce birbirimize karşı kullandığımız ses tonuna dikkat etmeliyiz” uyarısı yaptığı öğrenildi.

Olası koalisyon hükümetinde CSU’nun Federal İçişleri Bakanı yapmak istediği Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, Yeşiller’i sert dille eleştirerek tutumlarını “Büyük tutarsızlık” olarak değerlendirdi. CSU Eyalet Grup Başkanı Alexander Dobrindt de partisinin mülteci kabulünde üst sınır politikasını savunarak, “Üst sınır olmadan koalisyon hükümeti olmaz” diyerek kesin konuştu.

CDU’lu Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise mülteci kabulünde sınırlamayı, “Bu konu taşınabilir olmalı. Her şeyden önce halkın büyük çoğunluğunun kabul edeceği bir karar alınmalı” sözleriyle savundu.

TEKRAR GÖRÜŞECEKLER

FDP ve Yeşiller ise üst sınırı kabul etmiyor. Çevre, iklim, göç ve mülteci konusunda ilerleme sağlanamaması, “Koalisyon görüşmeleri çıkmaza mı giriyor?” sorusuna yol açtı. FDP’lilerin sert tartışmalardan sonra hükümetin kurulması konusunda iyimserliklerini yitirdiği konuşuluyor. FDP çevrelerinde dört partinin uzlaşıp koalisyon kurma ihtimali yüzde 50 olarak değerlendirilmesi de hükümet kurma yönündeki umutsuzluğu artırıyor.

Koalisyon görüşmelerine önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edilecek. Yine çevre ve göç konuları görüşülecek. Ancak bu kez daha az parti temsilcisinin katıldığı görüşmeler yapılacak. İki konunun perşembe gününe kadar ele alınması öngörülüyor.